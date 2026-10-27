Estafa en Castelar: gastó una fortuna en Pedidos Ya con tarjeta ajena y fue detenido

Un allanamiento realizado este martes por efectivos de la DDI Morón en la localidad de Castelar culminó con la detención de un hombre de 32 años acusado de realizar múltiples fraudes con tarjetas de crédito ajenas. Durante el operativo, una joven que intentó impedir el arresto a los golpes también resultó detenida por resistencia a la autoridad.



La investigación había comenzado a mediados de septiembre, cuando la víctima denunció una serie de compras no autorizadas con su tarjeta Visa.



Según la damnificada, se registraron quince operaciones a través de la aplicación Pedidos Ya entre agosto y septiembre, acumulando un gasto superior a los 400.000 pesos.



Tras el rastreo virtual, los investigadores confirmaron que todas las entregas compartían el mismo destino: un domicilio ubicado en la calle Gustavo Bécquer.



Con las pruebas reunidas, la UFI N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 2 de Morón ordenaron irrumpir en la vivienda. Al ingresar, los agentes detuvieron al principal sospechoso, un hombre de 32 años.



Durante la requisa de la propiedad, la policía incautó el teléfono iPhone 14 del imputado y una motocicleta Bajaj Dominar D400 que se encontraba sin patente y con los números de motor y cuadro suprimidos.



En medio del procedimiento, una ciudadana de 28 años se tornó hostil e intentó agredir físicamente a los efectivos para evitar la captura del detenido. Fue rápidamente reducida y notificada por el delito de resistencia a la autoridad, aunque horas más tarde recuperó la libertad.



Por su parte, el estafador fue trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria por los delitos de defraudación, encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal.