Morón cuida la salud integral: Este miércoles se realizará una jornada para toda la comunidad

Este miércoles 28 de octubre a las 8:30 se realizará en Morón una jornada de salud integral abierta a la comunidad para que los vecinos y las vecinas puedan acceder a un asesoramiento gratuito sobre alimentación saludable y calidad de vida.





El encuentro tendrá lugar en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Azucena Villaflor", ubicado en la calle Vinara al 2237, Morón Sur, uno de los dispositivos puestos en marcha por el gobierno local para seguir cuidando la salud de los y las moronenses.





El CAPS ubicado en Morón Sur forma parte de la extensa red compuesta por 15 dispositivos de salud que están distribuidos por todo el territorio del distrito, con mayor presencia en las áreas más vulnerables que presentan mayores urgencias.





Dentro de sus prestaciones, los servicios de los CAPS se orientan a la promoción, prevención y tratamiento permanente de enfermedades. Además, algunas de las salas incorporaron nuevas guardias odontológicas, guardias de obstetricia y hasta servicio de radiología con el fin de mejorar la calidad en el servicio de la salud pública.







En esta ocasión, el Municipio de Morón continúa apostando a fortalecer el acceso a la salud de los vecinos y las vecinas, con una jornada que comprenderá una consejería nutricional, un servicio de abordaje y prevención de diabetes, hipertensión y obesidad; y un espacio de escucha e intercambio comunitario.





La cita para asistir a la jornada de salud integral llevada adelante por el gobierno local es este miércoles 28 de octubre a las 8:30 en el CAPS "Azucena Villaflor" (Vinara 2237, Morón Sur). Asimismo, según adelantaron desde el Municipio, la actividad tendrá oportunidad de repetirse otros miércoles en el mismo horario.