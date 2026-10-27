Moreno: la Feria del Plantín Floral regresa a la Plaza San Martín

La Feria del Plantín Floral vuelve a la Plaza San Martín (Av. del Libertador y Av. Mitre) con una propuesta que combina naturaleza, producción local y precios accesibles. El paseo funcionará todos los sábados, de 9:00 a 17:00hs, en el centro del distrito.



Esta novedad fue anunciada desde las redes sociales del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), organismo que impulsa la iniciativa. La propuesta invita a vecinos y visitantes a recorrer los puestos y descubrir una amplia variedad de especies para sumar color y vida a sus hogares.





Entre las opciones disponibles, quienes se acerquen podrán encontrar plantas, flores, suculentas e insumos de jardinería. Según destacaron desde el organismo municipal, se trata de una oportunidad “para conocer a las y los productores locales y llevarte nuevas plantas y flores a casa”.



Uno de los principales atractivos de la feria es la posibilidad de comprar directamente a quienes producen, sin intermediarios en la cadena de comercialización. Esta modalidad busca ofrecer precios accesibles para los consumidores y, al mismo tiempo, favorecer una retribución más justa para las familias floricultoras.



La iniciativa también pone en valor la actividad productiva de Moreno, reconocido como la Capital Provincial del Plantín Floral. En ese contexto, la feria funciona como una vidriera para el sector y permite acercar el trabajo de los productores locales a la comunidad.