Motochorros balearon a un delivery en Moreno y la Policía descubrió su escondite: era un desarmadero

Un violento asalto a un repartidor de comidas que fue baleado en Moreno derivó en un allanamiento de urgencia que terminó con la desarticulación de lo que funcionaba como un desarmadero clandestino. Dos personas, un joven de 18 años y una mujer de 53, quedaron detenidos.



El hecho que originó la investigación ocurrió el pasado sábado 24 de octubre, cuando un hombre de 47 años, quien trabajaba como delivery, fue abordado en la vía pública por dos motochorros. Tras sustraerle su vehículo y su teléfono celular, los asaltantes le efectuaron un disparo que impactó en su hombro, según informaron fuentes policiales.



Un vecino de la calle Costa Rica al 900 escuchó los gritos, auxilió a la víctima que yacía en la calle y la trasladó de urgencia en su auto particular a un hospital local, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Investigación exprés y rastreo satelital

La causa quedó en manos de la UFI N° 4 de Moreno, que ordenó la intervención de la Policía. El primer avance se logró gracias al rastreo de las antenas telefónicas: los detectives ubicaron la señal del celular robado a la víctima en las calles Pedro Agote y Adolfo Bioy, donde finalmente fue incautado.



En paralelo, el análisis de las cámaras de seguridad municipales y privadas del Centro de Monitoreo permitió reconstruir el recorrido de los delincuentes e identificar la guarida de uno de los autores del ataque.



Con esos elementos, la fiscalía habilitó un allanamiento de urgencia en un domicilio ubicado en la calle Aconquija al 500. Al irrumpir en el lugar, los efectivos descubrieron que la propiedad ocultaba un arsenal de vehículos robados y piezas desguazadas.



Allí fue aprehendido un hombre de 18 años, imputado por el delito de "Homicidio agravado en grado de tentativa en concurso real con robo agravado". En el mismo lugar fue detenida una mujer de 53 años, acusada de "Encubrimiento agravado por el ánimo de lucro".

El botín recuperado

Durante la requisa, las autoridades secuestraron la moto Gilera Smash R roja utilizada por los delincuentes en el asalto, la cual tenía un pedido de secuestro activo desde el 20 de octubre.



Además, se incautó un Volkswagen Gol gris, siete teléfonos celulares, ropa que habría sido utilizada en el ataque (camperas y viseras) y diversa documentación.



El patio de la vivienda evidenciaba el circuito ilegal: la Policía halló una chapa patente correspondiente a una moto Honda con pedido de secuestro, otra moto en pleno proceso de desarme y un tercer vehículo sin volante y con la numeración del cuadro suprimida intencionalmente.