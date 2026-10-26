ASOCIACION PILOTOS TURISMO DE CARRETERA BONAERENSE - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La comisión Normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro. 21.209-286421; Legajo N° 11/28784, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a sus Asociados, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el 26/11/2026, a las 19:00 en primera Convocatoria y a las 20.00 horas en segunda convocatoria; en la sede social de la entidad ubicada en la calle Pringles 20266 – Ituzaingo – Provincia de Buenos Aires; a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-"Consideración de la documentación contable adeudada y de los estados contables de los últimos cinco (5) ejercicios cerrados anteriores al inicio del procedimiento de normalización, de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Disposición DPPJ N° 52/2016". 2.- Aprobación del Balance y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31/12/2020.- 3.- Aprobación del Balance y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31/12/2021.- 4.- Aprobación del Balance y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31/12/2022.- 5.- Aprobación del Balance y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31/12/2023.- 6.- Aprobación del Balance y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31/12/2024.- 7.- Aprobación del Balance y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31/12/2025.- 8.- Elección total de los cargos de comisión directiva conforme lo dispuesto en el Artículo 17° del estatuto.- 9.- Elección total de los cargos de comisión revisora de cuentas conforme lo dispuesto en el Artículo 17° del estatuto.- 10.- Autorización de gestión.- La totalidad de la documentación a Considerar se encuentra a disposición de los socios en la Sede legal.-

Artículo Relacionado El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de la primera circunscripción judicial de la provincia de Formosa, sito en la calle San Martín N° 641, 2o pisó de esta ciudad, a cargo del Dr. DARIO CARLOS BITAR, Secretaría de la Dra. SILVIA NOEMI PANIAGUA , cita al Sr. GUSTAVO JAVIER PAULINA, DNI N° 21.307.434 por cinco (5) días ampliado a siete (7) en razón de la distancia, para que comparezca a tomar intervención en la causa caratulada: “GRECO, ENZO ANIBAL C/ SUCESORES DE PAULINA, ESTANISLAO RAMON Y/ U OTROS / JUICIO ORDINARIO (USUCAPION)Expte. N° 365, Año 2022 bajo apercibimiento de nombrar al Defensor Oficial para que lo represente en autos. Fdo. Dr. DARIO CARLOS BITAR. Juez. Formosa, 22 SEPTIEMBRE del 2026.- Publíquese por 2 día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación^del lugar del domicilió de nombrado CIUDAD Y PARTIDO DE ITUZAINGÓ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES- Fdo. Dra. SILVIA NOEMI PANIAGUA Edicto Judicial El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de la primera circunscripción judicial de la provincia de Formosa, sito en la calle San Martín N° 641, 2o pisó de esta ciudad, a cargo del Dr. DARIO CARLOS BITAR, Secretaría de la Dra. SILVIA NOEMI PANIAGUA , cita