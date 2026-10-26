Las mujeres al frente: Se conocieron las nominadas del oeste al premio "Mujer Empresaria Bonaerense"

"Son cinco historias diferentes, pero con algo en común: mujeres que se animaron a construir, crecer, liderar y generar valor desde nuestro territorio". Así definieron desde la Cámara de Comercio de Haedo a las finalistas de la zona oeste del Premio Mujer Empresaria Bonaerense, un galardón que busca reconocer y poner en valor el rol de las mujeres al frente de empresas radicadas en el territorio.





En su edición número 11, el reconocimiento de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) alcanzó a distintas empresarias que se han destacado en las categorías Innovación Tecnológica, Liderazgo Empresarial, Nuevo Emprendimiento, Responsabilidad Social y Comercio Local.





Según destacaron desde la FEBA, el premio "Mujer Empresaria Bonaerense" tiene como objetivo destacar el compromiso, la trayectoria y el aporte de mujeres que desarrollan y lideran emprendimientos y empresas en distintos sectores de la economía provincial.





De esta manera, la propuesta busca visibilizar el trabajo y aporte de las mujeres al desarrollo productivo bonaerense, además de fortalecer las economías locales.





Dentro de las nominadas, las elegidas para representar a Haedo en el Premio Mujer Empresaria Bonaerense son:





Innovación Tecnológica: Andrea Peñalba – Perspectiva RH

– Perspectiva RH Liderazgo Empresarial: Mariana Gonzalez – Decodailly

– Decodailly Nuevo Emprendimiento: Natalia De Sanctis y Natalia Surano – Programa Lado B

– Programa Lado B Responsabilidad Social: Stella Cremonte – Hecha en Haedo

Hecha en Haedo Comercio Local: Natalia Ronanduano – Heladería San Remo





Por su parte, desde la Cámara de Comercio de Morón informaron que las nominadas del distrito al galardón de la FEBA de este año son:



