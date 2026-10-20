Jazz de nivel internacional en Moreno este viernes

El reconocido pianista, compositor y productor argentino radicado en Nueva York, Darío Boente, culmina su esperada gira nacional este viernes 23 de octubre a las 21:00 horas. El escenario elegido para la velada de cierre es el Antorchas Jazz Club, ubicado en la calle Molina Campos 301, en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires.



Tras una exitosa serie de presentaciones que marcaron su reencuentro con el público local, el artista ofrecerá su último espectáculo acompañado por un ensamble de destacados exponentes de la escena jazzística nacional: Juampy Juárez en la guitarra eléctrica, Diego Wainer en el contrabajo y el "Chino" Piazza en la batería. Este evento representa la cuarta y última fecha de un itinerario que incluyó el Desafinado Club de City Bell (10 de octubre), el Jazz Voyeur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (14 de octubre) y el espacio Alt.75 de Pergamino (17 de octubre).

"New York Meets Buenos Aires": Un puente cultural sonoro

El concierto, titulado estratégicamente "New York Meets Buenos Aires", funciona como una síntesis de la trayectoria de Boente, conectando los dos epicentros urbanos que han definido su identidad artística. Durante la presentación, el cuarteto ejecutará un repertorio dinámico que alterna entre composiciones originales del pianista, estándares clásicos del género y segmentos de profunda improvisación.



De acuerdo con los registros de su extensa discografía, la propuesta estética del músico fusiona de manera orgánica la estructura tradicional del jazz contemporáneo con sus ineludibles raíces argentinas, incorporando simultáneamente elementos del funk, ritmos latinos y texturas de la música urbana global.



La concepción musical de Boente no se limita a la ejecución técnica, sino que se adentra en la reescritura constante de la obra. En declaraciones recientes, el propio artista explicó el núcleo de su filosofía creativa: "Lo que me cautiva del jazz es la libertad de interpretar una composición a mi manera, de transformarla y dejar espacio a la improvisación. Al tocar jazz, siento que también estoy componiendo en ese mismo instante".

Más de 25 años de trayectoria y 22 países recorridos

La biografía de Darío Boente está atravesada por la migración y la academia de élite. Nacido en Buenos Aires, emigró a España durante su juventud, donde se consolidó rápidamente en el circuito europeo como tecladista y director musical. Posteriormente, su ambición profesional lo llevó a radicarse en los Estados Unidos, país que ha sido su base de operaciones durante más de 25 años.



Su solvencia técnica está respaldada por una formación académica en tres de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo. Según los registros educativos internacionales, Boente se formó en el Berklee College of Music de Boston, la Guildhall School of Music de Londres y The New School for Jazz and Contemporary Music de Nueva York. Además, en el ámbito pedagógico, ostenta el título de miembro certificado del exclusivo programa Steinway Educational Partner, avalado por la histórica fábrica de pianos.



Esta preparación le ha permitido presentarse en escenarios de altísimo nivel a lo largo de 22 países. Las estadísticas de sus giras documentan actuaciones en recintos de la talla del Royal Albert Hall de Londres, el Kennedy Center for The Performing Arts de Washington D.C., y el complejo del Lincoln Center y Symphony Space en Nueva York, además de residencias en clubes icónicos como The Blue Note y Birdland. A nivel nacional, su currículum incluye participaciones protagónicas en el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires, la Usina del Arte, el extinto Boris Club y el Auditorio Juan Victoria de San Juan.



Ficha Técnica del Evento:



