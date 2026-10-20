El Municipio de Moreno reprogramó la Fiesta del Guiso Carrero: cuándo y dónde se realizará

El Municipio de Moreno confirmó la reprogramación de la Fiesta del Guiso Carrero El Morenito, una de las celebraciones populares más esperadas por las vecinas y vecinos del distrito. La jornada, que combina gastronomía típica, propuestas artísticas y actividades culturales al aire libre, se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con acceso abierto para toda la comunidad.

Ubicación del evento y marco festivo

El encuentro se desarrollará en la Plaza Favaloro. El predio se encuentra ubicado en la intersección de las calles Juan B. Bustos y Benito Juárez, a la vera del Lago San Francisco y a escasos metros del Dique Roggero, una zona emblemática del partido.



La nueva fecha fijada por las autoridades comunales coincidirá con el desarrollo de las actividades conmemorativas en el marco del aniversario del partido de Moreno. De esta manera, el festejo integrará la agenda oficial distrital con una propuesta orientada al disfrute familiar y al encuentro entre los habitantes del municipio.

Gastronomía tradicional y grilla de actividades

El plato fuerte de la jornada estará encabezado por el chef morenense Leonardo Gutiérrez, quien estará al frente de la elaboración de la tradicional comida criolla que le da nombre a la festividad. Su presencia permitirá a los concurrentes deleitarse con la receta clásica del guiso carrero preparado especialmente para la ocasión.



Asimismo, la grilla del evento incluirá una variada agenda cultural pensada para todas las edades. Quienes se acerquen a la Plaza Favaloro podrán disfrutar de espectáculos de música en vivo, exhibiciones de danzas, talleres participativos y una feria artesanal con diferentes puestos locales.

Identidad, tradición y canales de información

Desde el ámbito municipal remarcaron que la Fiesta del Guiso Carrero El Morenito articula elementos de la cultura, la gastronomía y la participación comunitaria, impulsando de forma constante la valoración de las tradiciones populares y el fortalecimiento de la identidad local en el territorio bonaerense.