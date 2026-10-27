El Conservatorio Alberto Ginastera se movilizará al Consejo Escolar de Morón por severos problemas edilicios

El Centro de Estudiantes del Conservatorio de Música Alberto Ginastera convocó a una marcha para este miércoles 28 de octubre hacia el Consejo Escolar de Morón. La movilización saldrá a las 9.30 desde la sede de San Martín 370 hasta Avenida Rivadavia 17.826, coincidiendo con la sesión del organismo prevista a las 10.00. Los alumnos reclaman respuestas ante persistentes fallas edilicias que dificultan las cursadas.



Entre los problemas señalados por el alumnado se destacan baños fuera de servicio, anegamientos en aulas y en el corredor central los días de lluvia, hacinamiento, contaminación sonora, presencia de ratas y falta de salas de ensayo. Asimismo, vinculan la protesta con un planteo general sobre contenidos, salarios docentes y horas de clase, subrayando que a la entidad concurren estudiantes de Morón, Merlo, Moreno, General Rodríguez, José C. Paz y La Matanza.

Sedes desbordadas y un reclamo histórico

La institución es de gestión pública provincial y depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Registra más de 2.200 alumnos y 200 docentes. Funciona en su edificio central de San Martín 370 —donado por un vecino e inaugurado allí el 16 de octubre de 1978— y en dos anexos situados en García Silva 675 y República Oriental del Uruguay 451.



Las complicaciones edilicias acumulan antecedentes en los últimos años. En 2023, la comunidad estudiantil reportó suspensiones por colapso del sistema cloacal, mientras que en julio de 2024 la agrupación La Clave elevó casi 400 firmas ante el organismo educativo tras registrar la interrupción de cinco jornadas lectivas por problemas sanitarios. En 2025, la conducción volvió a alertar por filtraciones y ruidos molestos provenientes de una escuela contigua.

Un predio sin obras y controversias locales

El reclamo por una infraestructura propia tiene larga data en el distrito. En septiembre de 2015, el Concejo Deliberante aprobó la cesión de un terreno municipal de 4.000 metros cuadrados en Castelar, cerca del Polideportivo Gorki Grana, para construir un nuevo edificio. Pese a la elaboración de planos iniciales, la obra nunca se puso en marcha.



Por otro lado, la movilización coincide con cruces políticos dentro del ámbito educativo local. En julio pasado, la presidenta del cuerpo, Mabel Mesa, indicó que la reasignación de empleados municipales mermó la capacidad operativa para resolver demandas edilicias. En contraposición, desde el Municipio de Morón rechazaron esa postura y sostuvieron que se trató de un reordenamiento administrativo del personal comunal.