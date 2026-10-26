El Palomar: asaltaron a una vecina para robarle la moto y uno fue detenido

Un joven de 18 años fue detenido en la localidad de El Palomar tras asaltar a una vecina para robarle su motocicleta. El operativo fue llevado a cabo en las últimas horas por efectivos de la Comisaría 6ta de Morón, tras recibir un llamado al sistema de emergencias 911.



El ilícito ocurrió en la intersección de las calles El Rodeo y Corvalán. Allí, la víctima, una mujer de 38 años, fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban a bordo de una Gilera VC150 negra.



Tras amenazarla con un arma, los agresores le sustrajeron su moto Keller 110 de color gris y se dieron a la fuga de inmediato.



Gracias al rápido despliegue policial en la zona, los uniformados lograron ubicar a los sospechosos y atrapar únicamente a un joven de 18 años, mientras que su cómplice logró escapar y permanece prófugo.



Durante la requisa, los agentes le incautaron un arma de fuego que, según se constató luego, no se encontraba apta para efectuar disparos. Además, lograron recuperar el vehículo de la víctima, quien reconoció su propiedad en el lugar, y secuestraron la moto utilizada por los asaltantes.



La causa quedó en manos de la UFI N° 5 de Morón. El fiscal Lovillo convalidó lo actuado por las fuerzas de seguridad y ordenó que el imputado sea trasladado a sede judicial, bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego no apta para el disparo.