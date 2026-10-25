Morón Sur: detuvieron al último prófugo de la banda que acosó y asaltó a una embarazada

Un hombre de 29 años, señalado como el último integrante prófugo de una violenta banda de motochorros que había asaltado y acosado a una mujer que cursaba la semana 39 de embarazo, fue detenido en las últimas horas en Morón Sur tras intentar escapar corriendo por los techos.



El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 4ta de Morón sur. Tras realizar diversas tareas investigativas encubiertas, los agentes lograron ubicar al sospechoso, identificado con su alias “Yiyo”, mientras circulaba a bordo de una motocicleta Zanella ZB 110.



Al percatarse de la presencia policial, el hombre abandonó el rodado e intentó darse a la fuga trepando a los techos de las viviendas de la zona. Sin embargo, su escape fue frustrado y terminó siendo reducido y detenido sobre la cubierta de una propiedad ubicada en la Avenida Eva Perón al 4400.



Dada la altura y la posición del imputado, el personal policial debió solicitar la asistencia de una dotación de Bomberos Voluntarios para poder bajarlo de forma segura.



"Yiyo" contaba con un pedido de captura activo desde finales de septiembre. La Fiscalía N° 8 de Morón dispuso su detención, imputándole los delitos de "Robo agravado por el uso de arma, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, portación ilegal de arma de guerra y resistencia a la autoridad".

El asalto que originó la causa

Los hechos que se le imputan a "Yiyo" y al resto de su banda ocurrieron durante la madrugada del sábado 7 de septiembre, en la intersección de las calles Baradero y Corrientes, también en la zona sur de Morón.



Allí, cuatro hombres armados a bordo de motocicletas interceptaron a una pareja. Ignorando las súplicas del conductor por el avanzado embarazo de su pareja, los asaltantes lo golpearon a culatazos y acosaron a la joven antes de escapar con la moto y los celulares



La situación derivó en un despliegue policial que culminó esa misma jornada en una vivienda de la calle Presidente Ibáñez al 300. En ese lugar se produjo un violento enfrentamiento armado entre los delincuentes y el Comando de Patrullas.



El tiroteo dejó como saldo a uno de los asaltantes, de 26 años, herido de bala en ambas piernas. En ese mismo domicilio cayeron detenidos un hombre de 29 años y el propietario de la vivienda, de 36 años, acusado de encubrimiento.