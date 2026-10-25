Alerta en Haedo: cae una banda de Mataderos equipada para hacer "entraderas" en viviendas

Tres jóvenes del barrio porteño de Mataderos fueron detenidos en las últimas horas en Haedo, luego de ser interceptados a bordo de un automóvil en el que trasladaban herramientas y prendas de vestir habitualmente utilizadas para cometer robos bajo la modalidad de "entradera".



El operativo se llevó a cabo en la intersección de la Avenida Rivadavia y la calle Presidente Alvear, en el marco las tareas de prevención de delitos que realiza la Comisaría 2da de Morón.



En ese contexto, los agentes divisaron el desplazamiento de un Peugeot 208 azul con tres ocupantes a bordo. Al notar la presencia de las autoridades, el conductor del vehículo aceleró la marcha con la intención de escapar, pero el personal policial inició un rápido seguimiento y logró detenerlos a pocos metros del lugar.



Al requisar el interior del auto, los uniformados descubrieron por qué los sujetos intentaban evadir el control: llevaban escondidos pasamontañas, guantes, una linterna, un martillo y un destornillador. Tras el hallazgo, tres jóvenes de 21, 18 y 23 años quedaron inmediatamente detenidos.



La UFI N° 5 de Morón tomó intervención en el caso e impartió las medidas de rigor para avanzar con la investigación penal contra los tres detenidos.