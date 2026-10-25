Se abrió la convocatoria para el Festival de Cine de Castelar

El panorama audiovisual del conurbano bonaerense suma una gran noticia para realizadores audiovisuales de toda la región. En las últimas horas se anunció la apertura de la convocatoria para formar parte de la nueva edición del Festival de Cine de Castelar, un espacio cultural que se desarrollará el próximo 21 de noviembre en la Biblioteca Popular 9 de Julio, ubicada en Martín Irigoyen 520, que busca dar visibilidad, difundir y potenciar el talento cinematográfico local y emergente.





La convocatoria está dirigida a realizadores que cuenten con material en formato de cortometraje. Para participar, se establecieron una serie de pautas: se admiten exclusivamente cortometrajes realizados por realizadores argentinos; la participación está abierta a cualquier género o estilo (ficción, documental, animación, entre otros); las obras deberán tener una duración mínima de 1 minuto y un máximo de 15 minutos; el archivo de video debe enviarse en formato MP4; en caso de contener diálogos en un idioma diferente al español, será obligatorio incluir subtítulos; se debe adjuntar un póster promocional de la obra para su posterior difusión; y se permite la postulación de más de un proyecto por realizador.

Las bases completas y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en el enlace . El comité organizador se encargará de seleccionar las obras que integrarán la grilla oficial (se aceptan envíos hasta el 11 de noviembre), y el próximo 14 de noviembre se publicarán oficialmente los cortometrajes seleccionados para ser proyectados durante la realización del festival.





Asimismo, desde la organización confirmaron que a lo largo de estos días irán revelando más novedades vinculadas a las sedes, horarios y actividades especiales que acompañarán esta fiesta del cine en Castelar. Con esta iniciativa, la Zona Oeste vuelve a reafirmarse como un polo clave para el desarrollo del arte independiente y la exhibición de nuevas historias.