Hallaron a una mujer sin vida en la Reserva Natural Urbana de Castelar sur

Una profunda conmoción causa en la comunidad el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 40 años en la Reserva Natural Urbana de Castelar sur. Según informaron las autoridades que intervinieron en el predio, las primeras evidencias apuntan a que se trató de un suicidio, ya que la víctima dejó una carta de despedida de puño y letra junto a sus pertenencias personales.

La investigación en el predio ecológico

El hallazgo ocurrió durante la tarde en uno de los senderos del predio natural ubicado en Castelar. Tras la alerta, efectivos de la Policía bonaerense y una ambulancia del servicio de emergencias acudieron al lugar, donde constataron el fallecimiento. La investigación quedó a cargo del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N° 5 de Morón, quien trabajó en la escena junto a peritos de la Policía Científica para llevar adelante las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, los peritos no hallaron elementos que pongan en duda la hipótesis de la autodeterminación. Las fuentes judiciales informaron que el hecho ocurrió poco antes del hallazgo, ya que en el recorrido guiado que pasó por ese sendero cerca de las 13 horas no se había registrado ninguna anomalía.

Identificación y asistencia a los familiares

La víctima fue identificada como Y.P., una vecina con domicilio en Morón sur. A su lado se halló su Documento Nacional de Identidad, la nota de despedida, un morral con flores recolectadas previamente y certificados de atención médica reciente en el área de Salud Mental del Hospital Posadas, donde se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.



En forma simultánea, un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Seguridad municipal, del cual formó parte un psicólogo, se presentó en el domicilio familiar para notificar lo sucedido a sus allegados y brindarles asistencia y contención profesional.

Línea de prevención y contención

Ante situaciones de crisis emocional, es importante recordar que en la provincia de Buenos Aires está disponible la línea gratuita de asistencia directa al suicida: 0800-222-5462. El servicio opera de manera confidencial durante las 24 horas del día, todos los días del año.