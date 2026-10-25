Un joven de Moreno ganó el primer puesto en Harvard con un invento para personas no videntes

Un joven de 20 años oriundo de Moreno se consagró ganador del premio mayor en la prestigiosa competencia internacional HackHarvard, desarrollada en la Universidad de Harvard, en Boston (Estados Unidos). Se trata de Martín Pulitano, estudiante de tercer año de Ingeniería Informática en la UCEMA (Universidad del CEMA), quien junto a un equipo internacional diseñó un novedoso dispositivo tecnológico asistencial para personas no videntes.

El evento reunió a más de 500 estudiantes de 30 universidades y 10 países durante un fin de semana intensivo de 36 horas. El desarrollo presentado por el equipo se llama "Feel" y busca reemplazar o complementar el uso del bastón tradicional para personas ciegas mediante sensores de distancia y estímulos táctiles en la palma de la mano.

Cómo funciona el prototipo creado en 36 horas

El prototipo fue concebido y fabricado en apenas 36 horas de trabajo ininterrumpido. El vecino de Moreno integró un grupo asignado por la organización junto a tres estudiantes norteamericanos y asiáticos. La inversión total en materiales fue de tan solo 70 dólares para la compra de placas, procesadores, pines y servomotores. Además del premio principal, el proyecto se adjudicó la mención "Hardware for Good" y la distinción otorgada por la firma Chalk.



Respecto al funcionamiento técnico del invento, Martín Pulitano explicó que ""es un proyecto que busca ofrecer una alternativa al bastón tradicional que usan las personas ciegas. Mediante sensores que detectan obstáculos y transmiten alertas a través de estímulos táctiles en la mano del usuario. Le pusimos Feel porque tiene que ver con los sentimientos, en todo sentido"". El equipo cuenta con un alcance de detección de hasta cinco metros y un campo de visión de 180 grados en su versión inicial, integrable con inteligencia artificial y una aplicación móvil para configurarlo por voz.

De estar en lista de espera a la cima del podio

La llegada del joven bonaerense a la cita en Estados Unidos tuvo momentos de incertidumbre. Se había inscripto en julio pero quedó inicialmente en lista de espera. Mientras se encontraba en San Francisco para vincularse con empresas tecnológicas del sector de la inteligencia artificial, recibió la notificación de confirmación a principios de octubre y viajó de inmediato a Boston.



""Cuando vi que había llegado el mail con el remitente Harvard me quedé paralizado, no lo podía creer. Y cuando lo abrí y vi que tendría un cupo para ser parte, me sentí realizado, era ese instante idílico, que quedará entre los mejores de mi vida"", relató el estudiante, que calificó el logro como algo inolvidable: ""Entré por la ventana y terminé ganando el premio mayor"".