El Fondo de Fortalecimiento Institucional de Morón cumplió 10 años

El Fondo de Fortalecimiento Institucional del municipio de Morón cumplió diez años de vigencia continua, alcanzando una década orientada al acompañamiento y sostenimiento de las diversas organizaciones de la sociedad civil, clubes de barrio, sociedades de fomento y entidades comunitarias que desarrollan sus actividades en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires.

Una década de apoyo al entramado comunitario local

La herramienta municipal, concebida para brindar respaldo técnico e institucional al tejido asociativo del distrito de Morón, conmemoró sus primeros diez años de funcionamiento. A lo largo de este período de implementación, la política pública del municipio de Morón ha buscado afianzar la sostenibilidad de los espacios vecinales que ofrecen servicios deportivos, culturales y de contención social.



Tal como se informó oficialmente a través del comunicado institucional difundido a la prensa regional (fuente gacetilla: defaultsender@mailingmktg.com), este décimo aniversario marca un hito en el marco de las acciones locales destinadas a la consolidación de las comisiones directivas y proyectos comunitarios del partido de Morón.

Impacto e integración en las localidades del partido

El alcance del Fondo de Fortalecimiento Institucional abarca las diferentes localidades que integran la comuna de Morón, entre las cuales se destacan Castelar, Haedo, El Palomar, Villa Sarmiento y la ciudad cabecera de Morón. En cada una de estas zonas, las instituciones barriales desempeñan un papel central para el encuentro vecinal y la contención social.



Durante estos diez años, la labor conjunta entre la administración municipal y las organizaciones del territorio ha permitido sostener actividades, regularizar situaciones administrativas e impulsar mejoras operativas en las instalaciones de las entidades de la Zona Oeste. Esta articulación entre el Estado municipal y la comunidad resulta fundamental para dinamizar la vida barrial.

Continuidad del trabajo territorial en el oeste

Con la celebración de este décimo aniversario, el programa de respaldo a las instituciones de la sociedad civil revalida su presencia dentro de la agenda pública del municipio de Morón. Las sociedades de fomento, los clubes de barrio y los centros de jubilados continúan siendo actores determinantes en la construcción de la identidad comunitaria.



La conmemoración de la primera década de esta iniciativa ratifica el compromiso con el fortalecimiento del entramado social en la región, proyectando el seguimiento de las acciones conjuntas entre el municipio de Morón y las entidades locales.