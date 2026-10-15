El Municipio de Moreno presentó una Guía para la Constitución de Cooperativas con asesoramiento gratuito

El Municipio de Moreno presentó la nueva Guía para la Constitución de Cooperativas, una herramienta pensada para acompañar a los grupos precooperativos desde su conformación inicial hasta alcanzar la formalización legal. Esta medida apunta a fortalecer la economía popular y el asociativismo local, facilitando la organización colectiva de quienes buscan emprender de manera cooperativa en el distrito.

Las diez etapas de la formalización

La guía estructura todo el proceso administrativo en un itinerario de diez pasos. A lo largo de esta hoja de ruta, la herramienta ofrece asistencia técnica y orientación clara en materia de documentación, tramitaciones administrativas, registros requeridos y obligaciones tributarias que deben cumplir las entidades en formación.



El contenido abarca las distintas fases del camino institucional, comenzando por la realización de la Asamblea Constitutiva y el inicio de la gestión de formalización ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). A su vez, contempla los procedimientos necesarios para la obtención de la Matrícula Nacional y la clave de CUIT, la solicitud de la inscripción en el nivel provincial, la rúbrica formal de libros, la transcripción de las actas correspondientes, las altas tributarias y el trámite de exenciones impositivas.

Con el objetivo de acompañar a cada proyecto, el Municipio de Moreno ofrece asesoramiento personalizado a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL). Este organismo brinda atención para orientar a vecinos y vecinas sobre las exigencias normativas y resolver cualquier inquietud sobre el trámite.

Las personas o grupos interesados en acceder a la información o requerir asistencia técnica pueden comunicarse mediante correo electrónico a formalizacionimdel@gmail.com o enviar un mensaje por WhatsApp al número 11-3619-6163. Asimismo, el IMDEL atiende de manera presencial en su sede central de la calle Maipú 316, en Moreno Centro, de lunes a viernes en el horario de 8 a 16 horas.