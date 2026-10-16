Morón abre la preinscripción para los jardines maternales y de infantes municipales del ciclo 2027

De cara al ciclo lectivo 2027, el Municipio de Morón anunció el cronograma para realizar la preinscripción a los jardines maternales y de infantes municipales ubicados en todo el distrito. La preinscripción estará habilitada de forma online del 19 al 29 de octubre para todos los vecinos de la comuna.



Desde el gobierno local aclararon que el único requisito obligatorio para realizar el trámite es residir en el partido de Morón, y remarcaron que la medida incluye la posibilidad de inscribir a niños por nacer. Ante dudas o consultas, las familias interesadas pueden dirigirse a las distintas Unidades de Gestión Comunitaria (UGCs) o a la sede de la Dirección de Educación, ubicada en Pellegrini 622, primer piso.

Sorteo público para la asignación de vacantes

La adjudicación de los cupos no se realizará por orden de llegada, sino mediante un sorteo público que se llevará a cabo entre el lunes 2 y el martes 10 de noviembre, respetando las siguientes fechas y horarios por institución:



El lunes 2 de noviembre el sorteo iniciará a las 09:00 hs con el Jardín N° 4, continuará a las 11:00 hs con el Jardín N° 2 y cerrará a las 14:00 hs con el Jardín N° 6. El martes 3 se sorteará a las 09:00 hs el Jardín N° 3 y a las 14:00 hs el Jardín N° 10. El miércoles 4 el cronograma seguirá a las 09:00 hs con el Jardín N° 7, a las 11:00 hs con el Jardín N° 8 y a las 14:00 hs con el Jardín N° 1.



Por su parte, el jueves 5 de noviembre las jornadas continuarán a las 09:00 hs con el Jardín N° 12 y a las 14:00 hs con el Jardín N° 14. El viernes 6 será el turno a las 09:00 hs del Jardín N° 15, a las 11:00 hs del Jardín N° 13 y a las 14:00 hs del Jardín N° 5. Finalmente, el martes 10 culminará a las 09:00 hs con el Jardín N° 11 y a las 14:00 hs con el Jardín N° 9.

Listado y direcciones de las instituciones

La red de jardines municipales de Morón está compuesta por 15 instituciones educativas distribuidas en distintas zonas del distrito:



Jardín N° 1 Complejo (45 días a 5 años), ubicado en Pte. Domingo Sarmiento 1200; Jardín N° 2 Jardín de Infantes (2 a 5 años), en 11 de Septiembre 559; Jardín N° 3 Jardín de Infantes (2 a 5 años), en Foch 1171; Jardín N° 4 Jardín de Infantes (3 a 5 años), en Escalada 1946; y Jardín N° 5 Complejo (45 días a 5 años), situado en Pavon 3628.



Asimismo, prestan servicio el Jardín N° 6 Jardín de Infantes (3 a 5 años), en Malaver 267; el Jardín N° 7 Jardín maternal (45 días a 2 años), en Gardel 405; el Jardín N° 8 Jardín maternal (45 días a 2 años), en Conesa 526; el Jardín N° 9 Jardín de Infantes (3 a 5 años), en Marques 2814; y el Jardín N° 10 Jardín maternal (45 días a 2 años), en Lacarra 3535.



La lista de sedes se completa con el Jardín N° 11 Jardín de Infantes (2 a 5 años), en Avellaneda 2467; el Jardín N° 12 Complejo (45 días a 5 años), en Mendoza 464; el Jardín N° 13 Jardín de Infantes (3 a 5 años), en Lanus 2686; el…