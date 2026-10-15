Llega "la noche de los Telos" y ya se venden los turnos

El próximo 19 de noviembre marcará un hito en la agenda urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires. Por primera vez en la historia de la hotelería local, se llevará a cabo "La Noche de los Telos", un evento masivo diseñado para revitalizar y poner en valor a los tradicionales albergues transitorios. La iniciativa promete transformar la dinámica habitual de estos espacios mediante promociones excepcionales que combinan ahorro y confort.



La jornada del 19 de noviembre congregará a más de 60 hoteles ubicados estratégicamente tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en los diferentes cordones del Gran Buenos Aires. El atractivo principal del evento radica en un incentivo económico contundente: los usuarios podrán acceder a las habitaciones con un 50% de descuento respecto a las tarifas regulares del mercado.



Además de la drástica reducción tarifaria, el evento introduce una modificación fundamental en el esquema de tiempos operativos. Tradicionalmente, los turnos en esta región oscilan entre una y dos horas, dependiendo del horario y la demanda. Sin embargo, para esta fecha especial, la estadía será extendida a un bloque garantizado de tres horas, brindando un margen mayor de relajación para los asistentes.

Cómo acceder a los beneficios exclusivos

Para garantizar la organización y evitar el colapso de las conserjerías, el evento cuenta con un sistema de reserva anticipada que moderniza por completo el acceso a estos recintos. La venta de turnos comenzó formalmente el pasado 2 de octubre a través de la reconocida plataforma digital TuEntrada.



El procedimiento operativo es estrictamente electrónico y promueve la discreción. Los interesados deben ingresar al portal web, donde disponen de un catálogo detallado de los recintos adheridos. Allí, los usuarios pueden seleccionar el albergue de su preferencia, elegir la franja horaria deseada y definir la categoría de la habitación, que abarca desde opciones estándar hasta lujosas suites con servicios premium.



Una vez concretada la transacción en línea, el sistema emite un código QR personal e intransferible. Este comprobante digital será el único documento válido para presentar al ingresar al hotel seleccionado y acceder al turno de tres horas con la tarifa a mitad de precio. Las bases y condiciones establecen de manera rigurosa que la propuesta es exclusiva para personas mayores de 18 años.