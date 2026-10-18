Comenzó a funcionar el Consultorio Jurídico Gratuito en Moreno y General Rodríguez

El Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez comenzó con el funcionamiento habitual de su Consultorio Jurídico Gratuito, una herramienta de asistencia y orientación legal destinada a la comunidad del oeste del Gran Buenos Aires. La prestación se desarrolla a través de atención presencial en las dependencias institucionales radicadas en los partidos de Moreno y de General Rodríguez.

En el municipio de Moreno, las jornadas de atención se llevan adelante los días martes en la sede central ubicada sobre la calle Rosset 341. Para la canalización de consultas y coordinación previa, la institución habilitó la casilla de WhatsApp con el número 11 2355 3869. Además, el dispositivo legal dispone de una jornada de refuerzo fijada para los días jueves, orientada de manera puntual al seguimiento y la atención continuada de aquellas personas que fueron recibidas con anterioridad en la sede.



Por otra parte, para las y los vecinos del distrito de General Rodríguez, el servicio jurídico atiende de forma presencial los días miércoles en las oficinas situadas en la calle Bernardo de Irigoyen 1290. En esta sede, las inquietudes y la solicitud de turnos se gestionan por intermedio del WhatsApp 0237 403 7001.

Áreas del derecho y trámites que se atienden

Las consultas que aborda el equipo interdisciplinario e institucional incluyen diversas materias del derecho de familia, la capacidad de las personas y la cobertura médica. En ese marco, se brinda asistencia letrada en expedientes vinculados con cuotas de alimentos, regímenes de comunicación, cuidado personal de niños y adolescentes, y el otorgamiento de guardas legales.



De igual modo, entre los asuntos de competencia del consultorio gratuito se encuentran los trámites para la determinación de la capacidad jurídica, las causas de reclamación de filiación y la redacción e interposición de amparos de salud ante incumplimientos de cobertura.

Conducción del instituto y consulta de la fuente

La coordinación y gestión del instituto a cargo de la prestación pública está encabezada en forma conjunta por la Dra. Julia Taboada y la Dra. Lorena Leibaschoff, quienes se desempeñan como co-presidentas del organismo dentro de la estructura del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez.