Se desarrollará en Castelar uno de los eventos de poesía más importantes del año

La agenda cultural de la Zona Oeste sumará un nuevo hito con el regreso de uno de los ciclos literarios y artísticos más convocantes de la región. El próximo sábado 24 de octubre, de 19:00 a 00:00 horas, desembarca en Castelar una nueva entrega de El Mamut, la reconocida propuesta itinerante que combina lírica, gastronomía popular y música bajo la consigna "Poesía, chori y cumbia".





El encuentro, que marcará la edición número 144 del ciclo, tendrá lugar en el Espacio Blend, ubicado en Mitre 2051. Las entradas ya se encuentran disponibles de manera anticipada a través del enlace .





El Mamut nació en noviembre de 2018 de la mano de Simur y Toti, dos amigos que se conocieron siendo vecinos en la zona de Florida. Lo que comenzó como una reunión íntima de amigos impulsada por el deseo de escuchar poesía en un entorno relajado, no tardó en transformarse en lo que sus propios creadores y asistentes definen como "un verdadero ritual".

Aquella primera edición, realizada en el patio de la casa de Toti, albergó a unas 50 personas entre allegados y conocidos. Sin embargo, la convocatoria creció de manera exponencial: hacia la edición número 15, la dupla decidió soltar el micrófono para pasar a ocupar el rol de productores y diseñadores culturales, abriendo el escenario a una infinidad de artistas e invitados.





Sostenido en una identidad fresca, accesible e informal que derriba los preconceptos solemnes sobre la literatura, El Mamut logró consolidar una comunidad fiel a lo largo de los años que trasciende por completo las barreras de local. Con la promesa de vivir una gran noche de encuentro barrial y expresión artística, Castelar se prepara para ser la sede de esta experiencia imperdible que continúa expandiendo las fronteras de la poesía independiente.