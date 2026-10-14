River y Estudiantes de La Plata se reunieron para mejorar el fútbol argentino

Luego de varias idas y vueltas contra la conducción del Chiqui Tapia, ambos clubes del fútbol argentino anunciaron una “mesa permanente de trabajo”.



Las dirigencias de River y Estudiantes dieron un paso más en su pelea contra la conducción de la AFA y oficializaron ayer una alianza en forma de “mesa permanente de trabajo para el desarrollo y la mejora del fútbol argentino”, según se explicitó en un comunicado conjunto de los clubes.



La reunión se llevó a cabo en el Estadio Monumental y contó con la participación de los presidentes de ambas instituciones, Stefano Di Carlo (River) y Juan Sebastián Verón (Estudiantes).



También posaron para la foto, el Vicepresidente Ignacio Villarroel y el Secretario General Agustín Forchieri por el lado “Millonario”, y el vice Martín Gorostegui y el vocal Juan Martín Cerolini por el “Pincha”.

Además, ambos clubes compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los “principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional” y coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo.



Esta reunión se organizó con los dos clubes que se enfrentaron a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde la ruptura por parte de River comenzó a gestarse en marzo de 2026, cuando River se retiró temporalmente del Comité Ejecutivo de la AFA, denunciando una "falta de garantías procedimentales" y manejos poco claros.



Posteriormente, la dirigencia del "Millonario" volvió al Comité, pero con documentos y propuestas de reorganización del formato del deporte en el ámbito nacional: "Exige de forma tajante un torneo de 20 equipos, con descensos firmes, reglas estables, calendarios lógicos y transparencia en los arbitrajes".



Por su parte, en Estudiantes de La Plata, el conflicto y distanciamiento con la AFA comenzó cuando su presidente, Juan Sebastián Verón, impulsó una visión de apertura del fútbol a capitales privados y modelos de gestión de clubes inspirados en Europa, lo que chocó directamente con el rechazo absoluto de la estructura tradicional de la AFA.