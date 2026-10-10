El Verde salió de la racha perdedora

Ituzaingó perdía 0-2 con Argentino de Quilmes, pero el León se lo empató casi en el final del partido, y sumó una unidad luego de tres derrotas consecutivas.



Por la fecha 39 de la Primera B Metropolitana, se enfrentaron en el Estadio Carlos Sacaan, el "Verde" y el conjunto quilmeño, en un duelo de dientes apretados.



En el primer tiempo, el encuentro comenzó parejo y la primera situación de gol lo tuvo el Verde: luego de un buen centro pinchado de Jonathan Maza, Juan Fanti remató exigido dentro del área chica y tapó el arquero Nahuel Yzaurralde.



Sin embargo, en la primera que tuvo Argentino de Quilmes, no perdonó. A los 29 minutos, tras un pelotazo desde el fondo, Facundo Lando escaló por derecha y metió el pase al medio para Martiniano Compagnucci, quien definió sin inconvenientes.



Sin embargo, en la parte complementaria, el "Mate quilmeño" estiró la ventaja. En una acción similar a la del primer gol, con un envío largo a Lando, el lateral derecho tuvo vía libre para meterse en el área y concretar con un toque sutil, a los 54’, poniendo el 0-2.



Después de algunas aproximaciones, Ituzaingó pudo descontar. En el minuto 69, Fanti habilitó a Alcides Miranda Moreira con una gran pinchada a la espalda de los defensores, el delantero controló, enganchó para su zurda y concretó para el 1-2.



Sobre el final del partido, el conjunto ituzainguense consiguió una igualdad agónica.



Alan Sotelo mandó un preciso centro desde un tiro libre al punto penal y se encontró con la cabeza de Iván Regules, que apareció sin marca y lo empató a los 85’.



De esta manera, Ituzaingó volvió a sumar luego de tres presentaciones, aunque llegó a 20 encuentros sin poder ganar.

En la próxima jornada, los dirigidos por Diego Ayoroa visitarán a Real Pilar, único rival al que venció a lo largo del campeonato, en el Estadio Carlos Barraza, en día y horario a confirmar.