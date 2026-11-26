Un comercio gastronómico del centro de Ituzaingó sufrió el robo de una de las sillas ubicadas en su vereda, en lo que constituye el tercer episodio de inseguridad que atraviesa el local en los últimos meses. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y fue difundida a través de las redes sociales.



El hecho ocurrió este miércoles 25 de noviembre alrededor de las 20 en "Lupina Café", situado en la intersección de las calles Lavalle y Las Heras. De acuerdo con las cámaras de seguridad del establecimiento, un sujeto sustrajo una silla de la vereda y escapó en una bicicleta conducida por un cómplice.



Según advirtieron desde el comercio, la silla cuenta con un detalle distintivo que permite reconocerla fácilmente: tiene calado el nombre del café en su respaldo.

La silla verde lleva calado el nombre del local

Tras el robo, desde el local comunicaron lo sucedido a través de sus redes sociales mediante un video en el que repasaron la seguidilla de pérdidas que sufrieron durante el año: en mayo ya les habían robado una primera silla y en octubre les sustrajeron la luz de emergencia, a lo que ahora se sumó este nuevo episodio.



Más allá del malestar, el comercio apeló al humor para pedir la ayuda de los vecinos: "Si ves una silla así andando en bici, avisanos. Vos también podés venir por tu silla: sentate, no te la lleves, por favor", señalaron en la grabación.

Desde Lupina Café expresaron su tristeza por lo ocurrido, al remarcar que construyen el espacio "todos los días con mucho esfuerzo", y convocaron a la comunidad a acompañar el emprendimiento, donde recientemente sumaron sombrillas y reciben a clientes con sus mascotas.



El local gastronómico, situado en General Las Heras 399, es un espacio pet friendly especializado en café y té que permanece abierto todos los días de 7:30 a 21 horas.