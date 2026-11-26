Haedo: Abren las inscripciones 2027 para la Escuela Municipal de Gastronomía
Melina Alderete
A partir del próximo lunes, los interesados e interesadas podrán dar inicio al trámite presencial en el CMFP N°3 para inscribirse en sus cursos gratuitos. Hay cupos limitados y una amplia oferta.
El Municipio de Morón anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2027 del Centro Municipal de Formación Profesional (CMFP) N°3 - Escuela de Gastronomía de Haedo, un espacio para que los interesados y las interesadas puedan comenzar su futuro en la cocina.
El trámite de inscripción se podrá realizar a partir del próximo lunes 30 de noviembre, de forma personal y presencial en la sede de la institución, ubicada en Segunda Rivadavia al 15810. La inscripción se organizará por días y franjas horarias específicas según cada especialidad, con cupos limitados.
La primera etapa de anotación está destinada a residentes del distrito y se desarrollará durante la próxima semana bajo el siguiente esquema:
Lunes 30 de noviembre:
• Pastelero/a: de 9 a 11
• Panadero/a: de 13 a 15
• Bartender y auxiliar de sommelier (solo para mayores de 18 años): de 18 a 20
Martes 1 de diciembre:
• Cocinero/a: se inscribirá en tres turnos según la franja elegida: mañana (9 a 11), tarde (13 a 15) y noche (18 a 20)
Miércoles 2 de diciembre:
• Maestro/a pizzero rotisero: de 9 a 11
• Cocinero/a para comedor escolar: de 13 a 15
• Organización de eventos: de 18 a 20
Para los vecinos de otros partidos de la región, se habilitará una instancia de inscripción general únicamente en caso de que queden vacantes disponibles. Tendrá lugar el miércoles 9 de diciembre (de 9 a 11, de 13 a 15 y de 18 a 20) y el jueves 10 de diciembre (de 9 a 11 y de 13 a 15).
Requisitos y documentación a presentar
Quienes deseen asegurarse un lugar deberán acercarse personalmente a la sede del espacio, cumpliendo con las siguientes condiciones:
- Ser mayor de 16 años (excepto para Bartender y auxiliar de sommelier, que exige mayoría de edad: 18 años)
- Contar con el nivel primario completo
- Presentar un folio que contenga original y fotocopia del DNI, junto con el certificado de estudios primarios o secundarios (según corresponda)