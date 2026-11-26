El Municipio de Morón anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2027 del Centro Municipal de Formación Profesional (CMFP) N°3 - Escuela de Gastronomía de Haedo, un espacio para que los interesados y las interesadas puedan comenzar su futuro en la cocina.





El trámite de inscripción se podrá realizar a partir del próximo lunes 30 de noviembre, de forma personal y presencial en la sede de la institución, ubicada en Segunda Rivadavia al 15810. La inscripción se organizará por días y franjas horarias específicas según cada especialidad, con cupos limitados.





La primera etapa de anotación está destinada a residentes del distrito y se desarrollará durante la próxima semana bajo el siguiente esquema:



Lunes 30 de noviembre:





• Pastelero/a: de 9 a 11



• Panadero/a: de 13 a 15



• Bartender y auxiliar de sommelier (solo para mayores de 18 años): de 18 a 20



Martes 1 de diciembre:





• Cocinero/a: se inscribirá en tres turnos según la franja elegida: mañana (9 a 11), tarde (13 a 15) y noche (18 a 20)





Miércoles 2 de diciembre:





• Maestro/a pizzero rotisero: de 9 a 11



• Cocinero/a para comedor escolar: de 13 a 15



• Organización de eventos: de 18 a 20





Para los vecinos de otros partidos de la región, se habilitará una instancia de inscripción general únicamente en caso de que queden vacantes disponibles. Tendrá lugar el miércoles 9 de diciembre (de 9 a 11, de 13 a 15 y de 18 a 20) y el jueves 10 de diciembre (de 9 a 11 y de 13 a 15).





Requisitos y documentación a presentar

Quienes deseen asegurarse un lugar deberán acercarse personalmente a la sede del espacio, cumpliendo con las siguientes condiciones:



