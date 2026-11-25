Este miércoles 25 de noviembre de 17 a 20, el Centro Vivir Sin Violencia de Morón estará celebrando sus 21 años en el distrito con una jornada de reflexión, abierta para toda la comunidad.





El encuentro se da en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora todos los 25 de noviembre desde 1999, en memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 en República Dominicana.





Durante la jornada de este miércoles en la sede del Centro Vivir Sin Violencia (Mendoza 289, Morón), los vecinos y las vecinas podrán compartir un encuentro con distintas actividades culturales, espacios de intercambio y dinámicas de reflexión colectiva para seguir construyendo redes de cuidado en el distrito.





Dos décadas de historia: Un espacio pionero en el país

Inaugurado en el 2005, el Centro Vivir Sin Violencia posicionó a Morón como uno de los municipios pioneros de la Argentina en institucionalizar políticas públicas integrales de género desde el Estado local.





En sus primeros años de funcionamiento, ante la falta de dispositivos similares en los distritos vecinos, el espacio moronense llegó a brindar asistencia y cobertura a casos correspondientes a todo el Departamento Judicial de Morón, abarcando también a localidades como Hurlingham y Merlo.





De este modo, durante sus más de dos décadas de trayectoria, el Centro Vivir Sin Violencia se consolodó como una referencia territorial clave en el oeste, destacando por su equipo interdisciplinario, conformado por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas que garantizan un abordaje gratuito, confidencial y articulado con la Justicia, las comisarías y las organizaciones barriales.





Para celebrar los 21 años del Centro Vivir Sin Violencia, podés acercarte este miércoles 25 de noviembre a las 17 a la sede del espacio, ubicado en Mendoza al 289, Morón.

Información útil

Quienes necesiten orientación o acompañamiento (o conozcan a alguien en situación de riesgo) pueden comunicarse a:



