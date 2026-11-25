La coctelería argentina presentó su primer ranking propio para distinguir a las mejores barras del país. En un evento realizado en la cúpula del Palacio Libertad, la Cámara Argentina de Bares de Coctelería (CABARCO) dio a conocer la nómina de The List 33, una iniciativa que premia la creatividad, la calidad técnica y la hospitalidad. Entre los locales destacados figuró con protagonismo de la Zona Oeste el establecimiento Nob3l Bar, ubicado en Parque Leloir, que alcanzó el puesto 14 de la clasificación nacional.

El protagonismo del conurbano y los mejores de la lista

El primer puesto del ranking quedó en manos de Tres Monos, el bar de Palermo que recientemente se ubicó en la posición 21 del certamen internacional The World's 50 Best Bars. El segundo lugar correspondió a Cochinchina, comandado por la bartender Inés de los Santos, mientras que el tercer escalón fue para Víctor Audio Bar. El top cinco lo completaron dos clásicos porteños: Gran Bar Danzón y 878 Bar.



El creador de Tres Monos, Sebastián Atienza, definió a su propuesta como ""un bar de barrio, con una identidad bien argentina y la hospitalidad como bandera"". El bar ubicado en la esquina de Guatemala y Thames basa su carta en ingredientes locales y la reinterpretación de tragos populares.

Nob3l Bar

Presencia de Ituzaingó entre los elegidos del país

Aunque la Ciudad de Buenos Aires concentró 25 de los 33 locales elegidos, la nómina incluyó a representantes del conurbano bonaerense —con la destacada posición de Nob3l Bar de Parque Leloir en Ituzaingó en el puesto 14— y a establecimientos de Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Rosario y Rafaela. En el interior, el mejor posicionado fue The Green Light de Córdoba (séptimo puesto), seguido por Tiki Bar de Mar del Plata (octavo puesto).



La selección inicial de los bares estuvo a cargo de especialistas y periodistas del sector, mientras que las ubicaciones definitivas fueron definidas mediante el voto del público. Según explicó Adriano Marcellino, director de la iniciativa, ""The List 33 reconoce a los bares que dejan huella, marcan tendencia, y hacen de la hospitalidad un sello argentino"", remarcando que ""era fundamental tener una lista nuestra y hoy es una realidad"".

Menciones especiales y competencia en vivo

Durante la ceremonia conducida por Agostina Elena, se entregaron reconocimientos especiales: 878 Bar por prácticas sustentables y trazabilidad de productos; Al Fondo Bar por creatividad e innovación; y Víctor Audio Bar por atención y hospitalidad. Asimismo, se llevó a cabo la final del torneo Spirit Me Up, donde Pablo Zitarrosa venció a Dani Frank y obtuvo la representación nacional para viajar a Europa.