El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, encabezó un nuevo acto de entrega de computadoras destinadas a los estudiantes del último año de la Escuela Especial N°501. La actividad, realizada este miércoles, formó parte del Programa Conectar Igualdad Bonaerense, una política pública impulsada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.



Durante la jornada, los alumnos del establecimiento recibieron sus equipamientos tecnológicos, orientados a favorecer la inclusión digital, garantizar el derecho a la educación e integrar las nuevas tecnologías en la formación de los jóvenes que finalizan el nivel secundario.

Inclusión digital y educación pública

Durante el acto, el jefe comunal Pablo Descalzo destacó la importancia de sostener y profundizar las políticas públicas estatales que benefician a la comunidad educativa. En sus palabras, ""es fundamental que el Estado provincial impulse políticas que garanticen el derecho a la educación pública de calidad y la igualdad de oportunidades, sobre todo a este sector tan golpeado por el Gobierno Nacional. En este sentido, la entrega de computadoras promueve la equidad en el acceso a las tecnologías, reduciendo las desigualdades digitales, sociales y educativas"".



Por su parte, la vicedirectora de la Escuela de Educación Especial N°501, Luciana Duffour, remarcó el impacto positivo que genera la llegada de estos insumos en el desarrollo pedagógico de los alumnos. ""Los y las estudiantes están muy felices de recibir las computadoras ya que son una herramienta muy importante para la inclusión porque brinda oportunidades para su futuro"", sostuvo la docente.

El Programa Conectar Igualdad Bonaerense

El Programa Conectar Igualdad Bonaerense forma parte de las políticas públicas del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, orientadas a garantizar la igualdad social y reducir las brechas digitales en los distritos bonaerenses. La iniciativa propone incorporar tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.



En este marco, la propuesta provincial abarca la provisión directa de equipamiento tecnológico a las y los estudiantes que se encuentran cursando el último año de la escuela secundaria, enfocándose especialmente en los establecimientos educativos pertenecientes a las modalidades rural y de educación especial.

Acompañamiento de la comunidad educativa

La entrega de computadoras contó además con la presencia de referentes del ámbito escolar local. Estuvieron presentes la jefa Distrital, Verónica Ramírez, y la presidenta del Consejo Escolar de Ituzaingó, Gabriela Alonso, quienes acompañaron a directivos, docentes y alumnos en la Escuela Especial N°501.