Un hombre de 42 años fue detenido en El Palomar, partido de Morón, acusado de intentar robar a personas mayores mediante la modalidad conocida como "cuento del tío". Fue interceptado por la Policía cuando vestía indumentaria de cartero y ya se encontraba identificado a través de las cámaras de seguridad del municipio.



Un hombre vestido de cartero circulaba por la zona cuando fue divisado por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 6ª de El Palomar, que realizaban recorridas de prevención en la jurisdicción, según informaron fuentes oficiales.



El sospechoso ya había sido señalado a partir del relevamiento de las cámaras de seguridad, que lo vinculaban con intentos de engaño a personas de la tercera edad para quedarse con sus pertenencias. Tras corroborar que se trataba del mismo hombre buscado por esos hechos, los uniformados lo interceptaron y lo aprehendieron.



Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron documentación que sería apócrifa, según indicaron las fuentes: una credencial de una asociación mutual de empleados de correos privados, facturas de servicios (Edenor y Naturgy) a nombre de terceras personas y talonarios con un valor impreso de $10.000.



El detenido, que registra domicilio en el partido de Moreno, fue trasladado a la seccional correspondiente.



La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa. Intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de Morón, que dispuso las diligencias correspondientes.