Fiscales del Departamento Judicial de Morón encabezaron un operativo destinado a desarticular redes transnacionales dedicadas a la distribución de Material de Abuso Sexual Infantil en entornos digitales. El despliegue en Argentina culminó con seis allanamientos simultáneos, dos detenidos y el secuestro de 123 dispositivos electrónicos.



La investigación internacional llamada “Operación BOA” comenzó en la Sección de Protección al Menor de la Policía Nacional de España y contó con la coordinación del Centro Especializado de Cibercrimen de AMERIPOL, la colaboración de Interpol y el apoyo del programa EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea.

Desde Argentina

La conducción estuvo a cargo de los fiscales Claudio Oviedo (UFI N.º 5) y Marisa Monti (UFI N.º 9), quienes conformaron un comando unificado bajo las órdenes de allanamiento dispuestas por el juez de Garantías de Morón en articulación con los órganos judiciales de Jujuy y Santa Cruz.



Se coordinaron en tiempo real operativos a más de 3.000 kilómetros de distancia, abarcando el conurbano bonaerense, Jujuy y Santa Cruz. Los fiscales supervisaron las irrupciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de Gendarmería Nacional mediante transmisiones audiovisuales en vivo y pericias en directo sobre los equipos hallados.



Según el balance oficial, a nivel global la Operación BOA dejó un saldo de 22 allanamientos, 18 personas detenidas y 195 dispositivos incautados entre computadoras, teléfonos celulares y unidades de almacenamiento.



De ese total, Argentina encabezó el volumen de evidencia recolectada al aportar más del 60% de los equipos secuestrados, en una acción enmarcada en el trabajo del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General bonaerense.