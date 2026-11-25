La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que este jueves se llevarán a cabo trabajos en el partido de Moreno con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua potable y mejorar el servicio para los usuarios. Las tareas consistirán en la instalación de dos válvulas esclusas en el cruce de las calles Necochea y Lincoln.



Según comunicó la prestadora, las maniobras comenzarán a las 07:00 horas del jueves 26 de noviembre y se extenderán hasta las últimas horas de la tarde. Debido a esto, se advirtió sobre una posible afectación en el normal funcionamiento del servicio en algunas zonas de las localidades de Moreno y Paso del Rey. Una vez finalizadas las tareas, la prestación se irá normalizando de manera progresiva.

Recomendaciones para los usuarios y detalles del trabajo

Ante la ejecución de estas obras, desde AySA solicitaron a los vecinos realizar un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen los trabajos en la red. Asimismo, recordaron que los usuarios que cuenten con tanque de reserva domiciliario no se verán afectados por las maniobras, siempre que hagan un uso racional del agua almacenada.



En relación a la importancia de la intervención, la empresa destacó que este tipo de trabajos permite mejorar la sectorización de la red, garantizando un control más eficiente del suministro en la zona. De esta manera, se logra reducir el radio de afectación de los usuarios ante cualquier eventualidad futura, como pueda ser una reparación de emergencia o un corte programado.

Frente a cualquier duda o consulta durante la jornada, la distribuidora recordó las vías de atención autogestionadas y oficiales disponibles para la comunidad. Los usuarios pueden utilizar el canal de atención autogestionada mediante el ChatBot ingresando a aysa.com.ar/aysa_bot.



Además, es posible contactar a la empresa a través de sus redes sociales oficiales en Instagram (@aysa.oficial) y en Facebook (AySA.Argentina), con atención disponible de 6:00 a 24:00 horas. Para emergencias o reclamos durante las 24 horas, se encuentra habilitada la línea telefónica gratuita 0800-321-AGUA (2482).

