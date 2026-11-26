La actividad consistirá en una salida grupal para recorrer algunos de los principales rincones de este corredor natural. La propuesta combina el pedaleo con el disfrute del paisaje, en un entorno ubicado en la localidad de La Reja. "Este sábado 28/11 te invitamos a sumarte a una salida grupal en bicicleta junto al grupo Siempre en Marcha para recorrer el Distrito Ecológico Roggero y disfrutar de sus paisajes", señala la publicación difundida por el área de turismo local.



Lejos de tratarse de una carrera, el encuentro está pensado para compartir el camino sin la mirada puesta en los resultados. Así lo remarca la convocatoria: "una propuesta abierta a todo público y sin espíritu competitivo". Para participar también es necesario anotarse, tal como indica el posteo, a través del formulario oficial creado para esta actividad.



El punto de encuentro será en Benito Juárez y Balaguer, desde donde partirá el primer tramo del paseo. Los participantes están convocados a las 8:00hs, con media hora de margen antes de empezar a pedalear. La largada está prevista para las 8:30hs, según el cronograma difundido. La actividad finalizará aproximadamente a las 11:00hs, por lo que se desarrollará durante toda la mañana.





El escenario de la salida es una reserva natural y polo turístico de más de 550 hectáreas. El DER fue creado en 2024 mediante la Ordenanza Nº 7164/24, con el objetivo de proteger la Cuenca del Río Reconquista e impulsar el desarrollo sostenible. Además de la Plaza Favaloro y la Estancia El Dorado, integra el Dique Roggero, el lago San Francisco, la Reserva Municipal Los Robles y el Paseo Costero. Sus visitantes encuentran allí senderos autoguiados, bicisendas, miradores, áreas de acampe, glamping, cabalgatas y propuestas gastronómicas.



De cara a la temporada estival 2026-2027, el predio cuenta con una infraestructura ampliada por el Municipio de Moreno, que incluye un vivero de plantas nativas, una laguna artificial y esculturas de megafauna, además de mejoras en los accesos y la seguridad preventiva. Con la llegada del calor, es clave recordar que está estrictamente prohibido ingresar al agua en todo el distrito. La restricción alcanza también al lago San Francisco y al dique. Las autoridades locales la reiteraron en noviembre debido a la ausencia de guardavidas, la presencia de corrientes internas y el riesgo de ahogamiento.