Un emotivo acto de reconocimiento al icónico músico Ricardo Iorio, considerado el padre del metal argento, se llevó a cabo en la localidad de La Reja, dentro del partido de Moreno. Durante la jornada desarrollada el pasado domingo, quedó oficialmente inaugurado un busto que rinde tributo al referente de la música nacional en el pasaje que lleva su propio nombre. La iniciativa fue realizada de manera conjunta entre la Municipalidad de Moreno y un grupo de fanáticos y seguidores del artista que se organizaron para concretar este homenaje en el espacio público del distrito del oeste del Gran Buenos Aires.

La obra en el pasaje de La Reja y los protagonistas

La escultura descubierta durante la ceremonia es un busto creado especialmente para la ocasión por el artista Adrián “Rambo” Antúnez. La presentación formal de la pieza artística ante los vecinos y admiradores reunidos contó con la conducción periodística de Mariano Bulacio, comunicador especializado en el ámbito del rock, quien se desempeñó como maestro de ceremonias a lo largo del evento institucional y cultural. El homenaje sirvió para poner en valor la figura del legendario cantante y compositor argentino en la vía pública del pasaje que ya fue rebautizado con su nombre en la localidad de La Reja.

Música en vivo y marco institucional en Moreno

Luego del descubrimiento del busto confeccionado por Adrián “Rambo” Antúnez y de los momentos protocolares conducidos por Mariano Bulacio, la jornada continuó durante la tarde con diversas actividades artísticas planificadas en la zona. El predio del Club Social, Cultural y Deportivo “La Reja” se convirtió en el escenario central donde se presentaron varias bandas tributo que repasaron el repertorio musical del fundacional exponente del heavy metal de nuestro país, reuniendo a los seguidores que se acercaron a acompañar el evento impulsado por la Municipalidad de Moreno y la comunidad local.

El evento cultural en La Reja consolidó así un punto de encuentro para la comunidad metalera y los vecinos de Moreno, combinando el arte escultórico, la música en vivo y el reconocimiento oficial en el trazado urbano.