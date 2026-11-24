El próximo sábado 28 de noviembre, el cantautor y escritor Zambayonny regresa a la localidad de Castelar para celebrar dos décadas de trayectoria sobre los escenarios, en lo que será además su último concierto del año en el conurbano oeste.





El encuentro propone una velada íntima a partir de las 21:00 horas en Whiskey (Carlos Casares 970), en la que el artista realizará un recorrido por los grandes clásicos de su repertorio y presentará las canciones de sus trabajos más recientes. Dado que el espacio cuenta con capacidad limitada, las entradas ya se encuentran disponibles de manera anticipada a través de la plataforma digital EntradaWeb .





La historia de Zambayonny es una de las más singulares de la cultura independiente argentina. El proyecto nació en 2004 desde una habitación en Bahía Blanca, donde grababa sus primeras composiciones con un micrófono de computadora y la voz alterada, subiendo los archivos a internet desde locutorios antes del surgimiento de las plataformas. Aquel material casero se transformó rápidamente en un fenómeno transmitido de computadora en computadora.

Sin embargo, el amor por las palabras venía desde la infancia: nacido en Buenos Aires y criado entre Neuquén y Bahía Blanca, Diego Perdomo aprendió a recitar poesía de la mano de su abuelo a los cuatro años. Tras formar sus primeras bandas en los noventa y lanzar más de cien canciones independientes, en 2006 reveló finalmente su rostro sobre los escenarios porteños. En 2008 se instaló definitivamente en la capital y su propuesta se convirtió en un éxito masivo con salas llenas en La Trastienda y giras por todo el país.





Tras haber sostenido una intensa actividad creativa durante y después de la pandemia, el artista desembarca en el oeste para festejar 20 años de carrera manteniéndose fiel a su método: contar historias desde el ángulo menos obediente y hacer convivir en un mismo escenario el amor, el fútbol y el humor.