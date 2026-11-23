Un joven identificado como Santiago fue víctima de una brutal agresión por la espalda mientras se encontraba sentado junto a un amigo en un kiosco de Merlo. El ataque, que quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio local, fue ejecutado por un rugbier sin que existiera una discusión o enfrentamiento previo. Tras recibir el primer golpe a la altura de la cabeza, la víctima perdió el conocimiento y cayó desplomada al suelo.



Según relató su padre, Pablo, durante un reportaje brindado al canal de noticias TN, la agresión fue directa y planificada. ""Fue agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con el agresor. Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió"", remarcó sobre la secuencia donde su hijo resultó herido.

Una agresión premeditada y la complicidad de los acompañantes

El trasfondo del hecho estaría vinculado a una cuestión sentimental, ya que, según explicó el padre de la víctima, Santiago está conociendo a la exnovia del agresor. Por el tamaño de la localidad, donde todos se conocen, el atacante identificó al joven y caminó directamente hacia él. ""Lo agarra desprevenido, de espalda"", detalló Pablo al analizar los videos de las cámaras de seguridad que registraron lo sucedido en la zona de Merlo.

el agresor vestido de negro

Además de la agresión física, la familia cuestionó el rol de los dos jóvenes que acompañaban al atacante. Según el testimonio del padre, uno de ellos se colocó estratégicamente detrás del amigo de Santiago para impedir que pudiera reaccionar o intervenir en su defensa. ""Por eso te digo que fue premeditado. Uno se queda en la mesa de al lado y el otro está atrás del amigo de mi hijo, que está sentado, para que tampoco pueda defenderlo"", sostuvo. Tras el ataque, los tres involucrados se retiraron del lugar sin prestarle auxilio a la víctima: ""Se van los tres, se va victorioso y festejando lo que acaba de hacer"".

Estado de salud y denuncia ante la Justicia

A pesar del impacto del golpe en la cabeza, los estudios médicos descartaron lesiones de extrema gravedad inmediata. ""Mi hijo hoy está mejor, está bien. Después de hacerle una serie de estudios, una tomografía, ahora está con reposo, hielo, calmantes y antiinflamatorios"", explicó Pablo, al tiempo que advirtió que el episodio pudo ser fatal: ""Esto podía terminar en tragedia tranquilamente"".



En el lugar de los hechos, una vecina de un comercio cercano intervino para brindar ayuda, mientras que otra persona siguió a los agresores en su huida. Pablo confirmó que no realizará la denuncia en la comisaría de la zona sino que se presentará de forma directa ante la Fiscalía, debido a que el padre del agresor pertenecería a la fuerza policial. La cobertura periodística completa sobre este caso fue publicada originalmente…