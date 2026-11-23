Este encuentro institucional es promovido por la Dirección de Culto del Municipio de Ituzaingó. La invitación se encuentra dirigida a representantes de las comunidades de fe, instituciones educativas y organizaciones sociales, extendiéndose al resto de la comunidad local. Desde la organización presentan la jornada como un espacio de diálogo, reflexión y conocimiento en torno a la libertad religiosa.



Según informaron desde las cuentas oficiales del gobierno municipal, el encuentro busca poner en valor la libertad religiosa, promover el respeto por la diversidad de creencias y fortalecer la articulación entre el Estado, las instituciones religiosas y la sociedad. Se trata de tres objetivos que apuntan a la convivencia entre distintas confesiones. Para lograrlo, la propuesta pretende reunir en un mismo lugar a referentes de los espacios de fe, de la educación y del entramado social.





La jornada contará con la participación de tres expositores invitados. Estos son Juan Ignacio Torreiro (director de Cultos de la provincia de Buenos Aires), Pablo Repetto (director de Gestión Territorial de la provincia de Buenos Aires) y Damián Setton (sociólogo e investigador del CONICET).



Durante el encuentro se abordarán tres ejes de debate. El primero es la libertad religiosa en la provincia de Buenos Aires, mientras que los otros dos son los desafíos de la libertad religiosa y el impacto de la articulación entre el Estado y las instituciones religiosas en el ámbito social. De esta manera la propuesta combinará la mirada de la gestión pública con la del ámbito académico.



En el mensaje de la convocatoria, la Dirección de Culto dejó planteado el sentido de la iniciativa: "la libertad religiosa es un derecho fundamental y un pilar de toda sociedad democrática y plural. Promover el respeto, el diálogo y la convivencia es una tarea que nos involucra a todos". La invitación, que se cierra con un saludo de bienvenida, queda abierta para quienes quieran compartir la jornada del viernes 27 de noviembre en el Auditorio Néstor Kirchner.