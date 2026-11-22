La Universidad Nacional de Moreno (UNM) llevará adelante la IV Muestra Anual del Área de Diseño, una jornada donde se expondrán los trabajos y proyectos desarrollados por estudiantes de las cuatro carreras del área durante el ciclo lectivo 2026. La actividad se desarrollará el próximo martes 1 de diciembre, en el horario de 16 a 20.30, dentro del Edificio Daract II y el Campus de la casa de altos estudios en Moreno.

Muestra de proyectos y apertura a los vecinos

La propuesta es organizada por el Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología junto a la Coordinación del Área de Diseño de la universidad. La convocatoria está abierta a toda la comunidad universitaria, así como a familiares, amigos y vecinos de Moreno interesados en conocer los desarrollos de los estudiantes.



Durante la jornada se exhibirá una variada oferta de trabajos académicos que incluye producciones gráficas y audiovisuales, maquetas, paneles, piezas de indumentaria y prototipos, elaborado todo en el marco de las cursadas del presente ciclo lectivo 2026.

Cronograma de las actividades en el predio universitario

El evento comenzará formalmente a las 16 horas con el acto de apertura institucional en el SUM del Edificio Daract II, encabezado por autoridades de la UNM. A las 16.30 horas, en el mismo espacio, se llevará a cabo la presentación de trabajos de 4.º año bajo la temática ""Diseños para la Universidad"", que abarca exposiciones de proyectos realizados en los talleres de Diseño Industrial, Diseño de Indumentaria, Diseño en Comunicación Visual y Diseño Multimedial.



A partir de las 17 horas se habilitará la exhibición general de las carreras de Diseño en la planta baja y la planta alta del Edificio Daract II, mostrando las distintas producciones desarrolladas a lo largo del año lectivo 2026.



Más tarde, la programación se trasladará al Patio H del Edificio Histórico. A las 19 horas se realizará un Desfile de Diseño con la presentación de prendas de indumentaria y piezas textiles. A las 20 horas habrá un espectáculo de música con banda en vivo junto a una proyección de mapping multimedial. El cierre de la IV Muestra Anual está programado para las 20.30 horas en el Patio H del Edificio Histórico.