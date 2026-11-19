Un hombre de 41 años identificado como José Luis Vargas fue detenido en la localidad de Trujui, en el partido de Moreno, luego de efectuar disparos de arma de fuego en un jardín comunitario de la zona. Durante el operativo, efectivos policiales secuestraron una escopeta, una pistola guardada en el armario de un aula y municiones de diversos calibres.



El hecho se produjo cerca de las 21:30 del martes 17 de noviembre en las instalaciones del jardín comunitario Mi Ilusión, ubicado sobre la calle Barker, entre el pasaje Yésica y Filipinas, dentro del barrio Santa Paula. En el predio donde funciona la institución educativa también residen la directora del espacio, Nancy Lamas, junto a su hijo y su pareja, el propio José Luis Vargas.

Denuncia vecinal y hallazgo del armamento en un aula

La intervención policial comenzó tras reiterados llamados al 911 por parte de vecinos que escucharon detonaciones en el lugar. Uniformados del Comando de Patrullas de Moreno y del Grupo de Tareas Operativas arribaron a la zona de la calle Barker, donde un grupo de residentes permanecía concentrado en la vía pública en medio de un clima de tensión. Al revisar las instalaciones del establecimiento, los agentes ingresaron a una de las aulas y hallaron en un armario una pistola calibre .22 marca GMC con cargador y ocho cartuchos intactos. Al verificar los datos del arma, constataron que registraba un pedido de secuestro activo cursado el 4 de febrero de 1985 en una causa por robo tramitada en la comisaría cuarta de Lanús.



En la requisa de otros sectores del predio, el personal dependiente de la Comisaría Moreno 2da incautó una escopeta calibre 12 marca Mossberg (número de serie K936963), 13 cartuchos calibre 12,70 y 13 proyectiles calibre 9 milímetros. Al momento de la aprehensión, José Luis Vargas intentó agredir a los efectivos utilizando un cuchillo que llevaba en la cintura, pero los agentes lograron reducirlo y esposarlo sin que se registraran policías lesionados.

Causa judicial y la situación de la institución

El detenido quedó alojado en la seccional policial y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Moreno y General Rodríguez. La causa judicial fue caratulada de manera provisoria como tenencia ilegal de arma de fuego de uso condicional, abuso de armas y atentado contra la autoridad. Entre los testimonios reunidos en el barrio, los vecinos señalaron que los disparos se habrían producido en el marco de una celebración por el triunfo de la selección argentina frente a Costa Rica, hipótesis que forma parte del expediente y deberá ser evaluada por la fiscalía.



Por su parte, la directora Nancy Lamas fue trasladada para prestar declaración testimonial ante las autoridades judiciales, sin que hasta el momento se hayan dispuesto medidas de detención ni imputaciones en su contra. Respecto del futuro del jardín Mi Ilusión…