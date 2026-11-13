Moreno Corre 2026: abren la inscripción para la tradicional carrera gratuita en el Distrito Ecológico Roggero

El deporte y las actividades al aire libre volverán a ocupar un rol central en el oeste bonaerense con la llegada de la tradicional carrera de calle organizada de forma oficial por el Municipio de Moreno, la cual se disputará el próximo domingo 29 de noviembre en el marco del Distrito Ecológico Roggero, teniendo como punto de encuentro la Plaza Favaloro.



La jornada atlética de Moreno Corre 2026 estará estructurada en tres alternativas de recorrido para adaptar la participación según el nivel de cada vecino. Por un lado, se correrá la prueba competitiva principal de 10 kilómetros; por otro, habrá una distancia participativa de 5 kilómetros; y finalmente se desplegará un trayecto de 1 kilómetro, pensado como una variante más corta para quienes deseen sumarse de manera recreativa.

Inscripción y requisitos obligatorios

La inscripción para la prueba es totalmente gratuita y se gestiona exclusivamente por vía online. Dado que los cupos son limitados, los interesados en participar deben registrarse previamente mediante el enlace digital habilitado por la comuna.



Para poder largar, las autoridades informaron que será obligatoria la presentación del formulario de deslinde de responsabilidad. En el caso particular de los menores de edad, resultará indispensable adjuntar la autorización expresa firmada por un adulto responsable. Asimismo, se remarcó que el dorsal asignado será de carácter único e intransferible.

Cronograma y horarios de largada

Las actividades en la Plaza Favaloro comenzarán temprano por la mañana. De 7:00 a 9:30 horas se realizará la acreditación y entrega de dorsales a los participantes. A las 9:35 horas se dictará la charla técnica con los detalles del circuito, mientras que las partidas de los corredores seguirán el siguiente esquema:



A las 9:40 horas será la largada de la distancia de 1 kilómetro; a las 10:00 horas saldrán en conjunto los atletas de 5 y 10 kilómetros; y hacia las 12:00 horas se concretará el acto de premiación.

Identidad y colecta solidaria

En esta edición, la organización invita a los asistentes a concurrir con remera celeste o blanca para conformar una identidad compartida a lo largo de las distintas pruebas. De forma paralela, quienes deseen colaborar podrán acercar un alimento no perecedero que será entregado a centros comunitarios de Moreno. Para obtener más información, el Municipio de Moreno dispuso las redes @moreno_municipio y @deportesmunicipiodemoreno.