Ituzaingó: desbaratan a una banda por una violenta entradera donde obligaron a la víctima a transferir $9 millones

Tras una extensa investigación, la Policía desbarató a una banda criminal acusada de cometer una violenta entradera en Ituzaingó. Durante un operativo que incluyó seis allanamientos simultáneos en el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, efectivos de la DDI Morón lograron detener a seis personas y secuestraron armas, municiones y parte del botín.

La violenta entradera y las transferencias bancarias

El hecho que originó la investigación ocurrió el 13 de mayo de este año en una vivienda ubicada en la calle Olavarría, a metros de la rotonda de Los Portones.



Aquella madrugada, un hombre de 50 años fue sorprendido mientras dormía por cinco delincuentes vestidos de negro y con los rostros cubiertos, quienes lograron ingresar al domicilio tras violentar la ventana delantera.



Luego de reducir al propietario, los asaltantes le robaron una consola de videojuegos, dos computadoras y diversas pertenencias.



Además, bajo amenazas, lo obligaron a realizar transferencias bancarias desde su teléfono celular por una suma total de 9.000.000 de pesos. Tras vaciar sus cuentas, la banda se dio a la fuga.

Investigación y allanamientos

A partir de las pruebas recolectadas, los investigadores lograron identificar a los integrantes de la organización y sus respectivos domicilios. Con el aval del Juzgado de Garantías N° 4 de Morón, se desplegaron operativos en las localidades de Ciudadela, Hudson y en los barrios porteños de Villa Lugano y Flores.



Como resultado de los allanamientos, fueron detenidos dos hombres y tres mujeres de entre 20 y 43 años, que quedaron imputados por el delito de "Robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda". En uno de los domicilios de Ciudadela, los efectivos también aprehendieron a un sexto sospechoso, de 27 años, por tenencia ilegal de arma de fuego.



Durante las requisas, las fuerzas de seguridad incautaron un revólver calibre 22 marca Mahely (con municiones intactas y una percutada), además de una caja con decenas de balas de distintos calibres (9 mm, .380 y .45).



Asimismo, se recuperaron elementos que estarían vinculados al asalto, entre ellos una PlayStation 4 con dos joysticks, cuatro teléfonos celulares de alta gama, indumentaria deportiva y un reloj.

La PlayStation recuperada por la DDI Morón

Los cinco acusados principales quedaron a disposición de la Justicia departamental de Morón, mientras que el sujeto aprehendido por el arma deberá comparecer ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de San Martín, que interviene por razones de jurisdicción en el hallazgo del revólver.