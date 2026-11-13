Ituzaingó: Este fin de semana se realizará la tercera Marcha del Orgullo del distrito

Este sábado 14 de noviembre a las 17:30 Ituzaingó será la sede de un encuentro de lucha y resistencia. Se trata de la nueva edición de la Marcha del Orgullo del distrito, un evento que reunirá a las disidencias del oeste en una jornada a puro arte y política.





La marcha de este año compone la tercera edición que se realiza en Ituzaingó y contemplará un recorrido que iniciará con una concentración en la Plaza San Martín (lado sur), desde donde las organizaciones y los/as asistentes empezarán a caminar por diversos puntos del distrito, como el Contador de Nietos, la peatonal, la comisaría, la iglesia y distintas escuelas.





"Apostamos a seguir construyendo colectivamente, afectuosamente y desde la igualdad. Creemos en cada pequeño y gran aporte, en todo lo que sea construir trincheras frente a este gobierno de ultraderecha que nos quiere afuera, aisladxs y solxs. Creemos en el encuentro, en la comunidad y en la potencia de hacer juntxs", destacaron desde la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de Ituzaingó.





Durante la jornada, además de la marcha con consignas políticas en defensa de los derechos de las disidencias, se podrá disfrutar de proyectos artísticos autogestivos y que abarcan diversas ramas de la cultura y el arte.





Se presentarán en vivo lxs artistas musicales y bailarines: Cuquito, la escuela de danza Feel The Beat, Juana y su violín, Jugo de Basura, el proyecto Revuelta Bloco y Marian DJ en el cierre a pura fiesta. También participará de la Marcha del Orgullo la colectiva "Qué Fuegah", con un desfile lleno de brillo y color.





Asimismo, en el evento de este sábado, habrá también una feria de emprendedores para seguir apostando a la economía local y la producción artesanal.





La cita para disfrutar de la tercera edición de la Marcha del Orgullo de Ituzaingó es este sábado 14 de noviembre a las 17:30 en la Plaza San Martín (lado sur).