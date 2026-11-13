Edicto- Transferencia de Fondo de Comercio

CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA CUIT 30-71128905-0.- Convocase a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 11 del mes de diciembre de 2026 a las 9.00 y 10.00 horas respectivamente en el domicilio de la Avenida Hipólito Yrigoyen 9963, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1º) Estudio por parte de la Secretaría del Club del número de asociados activos presentes, su identificación y determinación de la existencia de quórum para sesionar; 2º) Designación de dos asociados para suscribir el acta; 3º) Lectura del acta de la reunión de Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de mayo de 2026 para su aprobación; 4º) Designación del Presidente de la Asamblea; 5º) Ratificación del padrón social. Informe del Secretario; 6º) Consideración y resolución sobre la remoción de integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación; 7º) Consideración y aceptación de las renuncias presentadas por los integrantes de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de cuentas de la Asociación; 8º) Elección de las autoridades de la Asociación, a saber: presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, seis (6) vocales titulares y dos (2) suplentes y dos (2) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas hasta completar el período legal; 9º) Consideración de la reforma del artículo primero del Estatuto Social, referida al cambio de denominación de la entidad. 10 º) Designación de los autorizados para realizar la inscripción de la Asamblea ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, con sede en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.-