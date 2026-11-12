Edicto: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA CUIT 30-71128905-0.- Convocase a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 11 del mes de diciembre de 2026 a las 9.00 y 10.00 horas respectivamente en el domicilio de la Avenida Hipólito Yrigoyen 9963, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1º) Estudio por parte de la Secretaría del Club del número de asociados activos presentes, su identificación y determinación de la existencia de quórum para sesionar; 2º) Designación de dos asociados para suscribir el acta; 3º) Lectura del acta de la reunión de Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de mayo de 2026 para su aprobación; 4º) Designación del Presidente de la Asamblea; 5º) Ratificación del padrón social. Informe del Secretario; 6º) Consideración y resolución sobre la remoción de integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación; 7º) Consideración y aceptación de las renuncias presentadas por los integrantes de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de cuentas de la Asociación; 8º) Elección de las autoridades de la Asociación, a saber: presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, seis (6) vocales titulares y dos (2) suplentes y dos (2) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas hasta completar el período legal; 9º) Consideración de la reforma del artículo primero del Estatuto Social, referida al cambio de denominación de la entidad. 10 º) Designación de los autorizados para realizar la inscripción de la Asamblea ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, con sede en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.-

Artículo Relacionado La comisión Normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro. 21.209-286421; Legajo N° 11/28784, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a sus Asociados, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el 26/11/2026, a las 19:00 en primera Convocatoria y a las 20.00 horas en segunda convocatoria; en la sede social de la entidad ubicada en la calle Pringles 20266 – Ituzaingo – Provincia de Buenos Aires; a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-"Consideración de la documentación contable adeudada y de los estados contables de los últimos cinco (5) ejercicios cerrados anteriores al inicio del procedimiento de normalización, de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Disposición DPPJ N° 52/2016". 2.- Aprobación del Balance y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31/12/2020.- 3.- Aprobación del Balance y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31/12/2021.- 4.- Aprobación del Balance y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31/12/2022.- 5.- Aprobación del Balance y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31/12/2023.- 6.- Aprobación del Balance y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31/12/2024.- 7.- Aprobación del Balance y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31/12/2025.- 8.- Elección total de los cargos de comisión directiva conforme lo dispuesto en el Artículo 17° del estatuto.- 9.- Elección total de los cargos de comisión revisora de cuentas conforme lo dispuesto en el Artículo 17° del estatuto.- 10.- Autorización de gestión.- La totalidad de la documentación a Considerar se encuentra a disposición de los socios en la Sede legal.- ASOCIACION PILOTOS TURISMO DE CARRETERA BONAERENSE - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria La comisión Normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro. 21.209-286421; Legajo N° 11/28784, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a sus Asociados, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el 26/11/2026, a las 19:00 en primera Convocatoria