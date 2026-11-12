Intendentes de zona oeste participaron de la misa del Papa León XIV en Luján

Diferentes jefes comunales del oeste del conurbano bonaerense estuvieron presentes el miércoles en la misa que el Papa León XIV celebró frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el cierre de su visita a la Argentina. La ceremonia congregó a una multitud de fieles y estuvo marcada por un mensaje de esperanza, solidaridad y acompañamiento a quienes atraviesan mayores dificultades. Con una convocatoria de más de tres millones y medio de personas, Luján fue el escenario de una de las celebraciones centrales del Pontífice en el país.



Entre los intendentes de la región que asistieron a la Santa Misa se encontraban Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mariel Fernández (Moreno), Lucas Ghi (Moreno), Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Espinoza (La Matanza). También estuvo presente Leonardo Boto, intendente de Luján y anfitrión de la jornada en su distrito.





Durante la homilía, León XIV se refirió a las dificultades que afectan a numerosas familias, entre ellas la pobreza, la falta de trabajo, las enfermedades y la discriminación. Frente a esas realidades, convocó a fortalecer los vínculos comunitarios y a transitar caminos de perdón y reconciliación. "Argentina, levántate y camina", expresó el Papa en uno de los pasajes centrales de su mensaje, en el que también alentó a compartir y a asumir un compromiso activo con los más necesitados.





Una vez terminada la misa, muchos de los jefes comunales volcaron mensajes en sus redes sociales sobre lo vivido. Uno de ellos fue Pablo Descalzo, quien manifestó lo siguiente: "fue muy emocionante ser parte de esos tres millones y medio de argentinos y argentinas que, unidos en la fe, el amor y los valores cristianos, escuchamos al Papa León XIV en Luján".



Por su parte, el intendente de Morón, Lucas Ghi, puso el acento en el mensaje que dejó el Sumo Pontífice. Según aseguró, escuchar las palabras del Papa invita "a renovar el compromiso de seguir construyendo una sociedad con más unidad, solidaridad y esperanza". De esta manera, el jefe comunal se sumó a las repercusiones que dejó la misa entre los dirigentes de la región.