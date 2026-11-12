Robó una camioneta en Ituzaingó y fue detenido tras una persecución en Morón

Un adolescente de 17 años fue detenido en la localidad de Morón tras una breve persecución policial a bordo de una camioneta que había sido sustraída momentos antes en el partido vecino de Ituzaingó.



El operativo se desencadenó luego de que el sistema de emergencias emitiera un alerta radial por el robo de una Ford Ranger en la jurisdicción de la Comisaría 1ra de Ituzaingó.



De inmediato, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 4ta de Morón desplegó tareas de búsqueda en su cuadrícula para intentar dar con los asaltantes.



El rastrillaje arrojó resultados positivos al llegar a la intersección de las calles Santo Domingo y Ramella, donde los uniformados lograron divisar a la camioneta en pleno tránsito.



Tras iniciar un breve seguimiento controlado, la patrulla logró interceptar el vehículo y efectivizar la aprehensión de su conductor, un joven domiciliado en el distrito de Morón.



El sospechoso fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del Dr. Iturri. La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego (la cual no fue hallada durante la requisa) y agravado por haberse cometido en poblado y en banda.