Pablo Descalzo se reunió con la empresa 216 por el ramal 504

Ante el posible cierre de la Línea Comunal 504 y la drástica reducción de unidades circulantes en las calles, el Gobierno Municipal de Ituzaingó confirmó de manera oficial que el intendente, Pablo Descalzo, junto al secretario de Gobierno, Mauro Lavagnino, mantuvieron una reunión de carácter urgente con las máximas autoridades de la Línea 216 SAT, la empresa concesionaria que opera los servicios de este transporte de pasajeros local.



El encuentro tuvo como eje central garantizar la continuidad del servicio, evaluar alternativas financieras y frenar una crisis que amenaza con dejar a miles de usuarios sin su principal medio de movilidad diaria. La situación, lejos de ser un caso aislado, refleja un panorama crítico que se replica en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, marcado por cambios estructurales en las políticas de financiamiento estatal a cargo del gobierno nacional.

El origen de la crisis: el fin de los subsidios nacionales

La tensión que hoy afecta a la Línea 504 tiene una raíz fundamentalmente económica e institucional. La crisis que sufre esta ruta de jurisdicción municipal se da como consecuencia directa de la decisión del Gobierno Nacional de no financiar más los subsidios destinados a los transportes municipales y provinciales. Este recorte, enmarcado en el plan de ajuste fiscal impulsado desde el Poder Ejecutivo Nacional, ha dejado un vacío financiero en el esquema operativo de las empresas de transporte automotor.



Hasta finales del año pasado, el Estado Nacional absorbía una porción mayoritaria de los costos operativos de las empresas a través del Fondo Compensador, permitiendo que el valor del boleto se mantuviera accesible para el usuario. Al retirarse este aporte, la responsabilidad de subsidiar la diferencia entre el costo real del pasaje y lo que abona el pasajero recae teóricamente sobre las administraciones provinciales y municipales. Sin embargo, desde el gobierno local han sido categóricos: resulta materialmente imposible para estos niveles del Estado asumir una carga financiera de tal magnitud sin desfinanciar áreas críticas como salud, seguridad u obras públicas.



Datos Clave del Conflicto

Para entender de forma dinámica la gravedad del cuadro de situación, es importante repasar los siguientes puntos interactivos:





Responsabilidad financiera: El esquema de líneas 500 es jurisdicción de los municipios, pero históricamente dependieron de fondos compensadores nacionales.

El esquema de líneas 500 es jurisdicción de los municipios, pero históricamente dependieron de fondos compensadores nacionales. Brecha tarifaria: Según AAETA, existe una diferencia de más del 60% entre lo que recauda la máquina validadora SUBE en las unidades y el costo real de mover el vehículo.

Según AAETA, existe una diferencia de más del 60% entre lo que recauda la máquina validadora SUBE en las unidades y el costo real de mover el vehículo. Inflación operativa: Datos del INDEC confirman que los costos mayoristas del sector automotor triplicaron su valor en los últimos 12 meses.

Datos del INDEC confirman que los costos mayoristas del sector automotor triplicaron su valor en los últimos 12 meses. Usuarios afectados: Se estima que miles de vecinos de Ituzaingó dependen de esta línea comunal de manera exclusiva para conectar con la Estación del Ferrocarril Sarmiento y el centro comercial.

El usuario en el centro de la escena

Más allá de los balances contables, las planillas de costos y las disputas jurisdiccionales entre los distintos niveles del Estado, el impacto real de esta crisis recae sobre el ciudadano de a pie. La Línea 504 cumple un rol social innegable: transporta a estudiantes hacia las escuelas públicas y privadas del distrito, moviliza a trabajadores que inician su jornada de madrugada y conecta barrios alejados con los centros de salud municipales.



La reducción de unidades ya se hace sentir en las paradas:

"El colectivo es nuestra única forma de llegar a la estación. Si lo sacan o si pasa cada una hora, nos cortan las piernas para ir a trabajar a Capital", relató de manera informal un usuario frecuente en las inmediaciones de la estación de Ituzaingó, resumiendo el sentir de gran parte de la comunidad.

Asimismo, la incertidumbre también golpea a los choferes, mecánicos y personal administrativo de la empresa, quienes ven con preocupación la sostenibilidad de sus fuentes de trabajo en medio de este recorte estructural.

Perspectivas y próximos pasos

El futuro de la Línea 504 es, por el momento, incierto, aunque los canales de diálogo permanecen abiertos. La municipalidad ha dejado en claro que no abandonará la gestión operativa ni el reclamo de soluciones ante los organismos competentes. Sin embargo, la resolución dependerá en gran medida de la flexibilidad de la empresa operadora para sostener el servicio a pérdida temporalmente, y de la capacidad de la Provincia o de la Nación para generar un nuevo andamiaje normativo que rescate al transporte de cercanía.



