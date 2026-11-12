Llega a Merlo el primer festival cyberpunk

El circuito cultural y artístico de la zona oeste suma un hito inédito en su propuesta de entretenimiento. El próximo sábado 14 de noviembre, desde las 22:00 horas, se llevará a cabo Ciberdelia Oeste, el primer festival de estética y cultura cyberpunk de Merlo. El encuentro tendrá lugar en el centro El Demiurgo Cultural, ubicado en Belgrano 1945 (Merlo Norte) y promete una experiencia inmersiva que combina música electrónica experimental, tecnología, cultura gamer y exploración digital autogestiva.





Organizado en articulación con Música Experimental Argentina y con la participación de la comunidad Blipblop, el evento busca constituirse como un punto de convergencia para artistas, creadores independientes y fanáticos de los universos tecnológicos alternativos de todo el conurbano.





La grilla artística desplegará proyectos musicales en vivo que abarcan desde la música retrofuturista hasta la experimentación sonora extrema. Sumado a esto, Ciberdelia Oeste ofrecerá instalaciones interactivas, una olla popular de hardware y puestos de videojuegos de acceso libre para probar e interactuar con dispositivos.

Uno de los grandes atractivos de la noche será la presentación de Dobotone, la consola portátil multijugador creada en Argentina por la firma Videogamo. La exhibición contará con la presencia de su cofundador, Hernán Sáez. Este dispositivo permite que hasta cuatro jugadores compitan simultáneamente en minijuegos dinámicos utilizando solo dos botones por persona, rescatando el espíritu social de los antiguos arcades.





Las entradas para asistir al festival ya se encuentran a la venta y tienen un valor de $8.000 (están disponibles de forma digital a través del sitio web ), mientras que ascenderá a $10.000 el día del evento. Con una mirada alternativa, autogestiva y disruptiva, Ciberdelia Oeste abre sus puertas para transformarse en una cita obligada para quienes buscan explorar las nuevas fronteras de la cultura digital en el oeste.