Oeste Outlet en Haedo: confirman marcas y fecha de apertura del nuevo centro comercial en el ex Showcenter

El histórico edificio del antiguo Showcenter de Haedo avanza en su proceso de reconversión hacia la reapertura y ya cuenta con la confirmación de sus primeras marcas comerciales. El nuevo emprendimiento, denominado Oeste Outlet, abrirá sus puertas en el partido de Morón durante los primeros días de diciembre, según lo confirmado por las autoridades locales y la desarrolladora a cargo del predio.



El proyecto de transformación urbana y comercial es llevado adelante por la empresa IRSA, que adquirió el predio en el mes de septiembre con el objetivo de convertir el emblemático espacio en un centro de compras, gastronomía y entretenimiento adaptado a la demanda de la región.

Apertura confirmada para diciembre y primeras marcas

De acuerdo a lo ratificado por el intendente de Morón, Lucas Ghi, la inauguración del complejo está prevista para los primeros días del próximo mes. El jefe comunal remarcó la trascendencia de la iniciativa tanto por la recuperación edilicia de un ícono de Haedo que permaneció inactivo durante años, como por la generación de nuevas oportunidades de empleo para los vecinos de la zona.



En cuanto a la oferta comercial, a través de los canales oficiales de Oeste Outlet se dieron a conocer las tres primeras firmas confirmadas que desembarcarán en el lugar: Nike, Selú y Macowens. Estas tres marcas representativas de los rubros de calzado, indumentaria femenina y moda masculina constituirán los primeros pilares de una nómina que continuará ampliándose progresivamente a medida que se aproxime la fecha de apertura.

Un complejo renovado de 75 mil metros cuadrados

El proyecto diseñado por IRSA contempla la utilización de una superficie construida de aproximadamente 75.000 metros cuadrados. La propuesta albergará alrededor de 50 locales comerciales orientados principalmente al sector textil, calzado y moda, pero también incluirá una variada oferta gastronómica, espacios orientados al cuidado personal y de belleza, y diversas alternativas de entretenimiento familiar.



En las últimas semanas, las obras edilicias han comenzado a ser visibles desde el exterior del predio, con intervenciones en la fachada del antiguo edificio de Haedo. Estos trabajos buscan modernizar la estructura conservando el volumen arquitectónico tradicional para adaptarlo a las nuevas pautas operativas del formato outlet.



La iniciativa busca revitalizar un predio estratégico para el oeste del Conurbano Bonaerense, devolviéndole actividad comercial y recreativa al tradicional predio del ex Showcenter.