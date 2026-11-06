Vecinos de Ituzaingó reclaman por el cierre de la línea 504

La comunidad de Ituzaingó se encuentra en estado de alerta y preocupación ante la crítica situación que atraviesa la línea 504. Este ramal resulta un servicio esencial para la conectividad local, ya que recorre la ciudad de punta a punta, uniendo barrios con el centro comercial, centros de salud y establecimientos educativos. Sin embargo, según denuncian las familias del distrito, el recorrido se encamina virtualmente hacia un cierre definitivo debido a la reducción de sus unidades.

Recorrido de la linea 504 A

En las últimas semanas, los usuarios notaron un deterioro alarmante en la prestación del servicio. De acuerdo con sus testimonios, la frecuencia cayó en más de un 60% y en la actualidad tan solo dos colectivos se encuentran en funcionamiento para cubrir todo el trayecto.



Esta reducción alteró la rutina de miles de vecinos que dependen a diario del colectivo para cumplir con sus obligaciones. Los primeros servicios de la mañana dejaron de circular, mientras que el lapso de espera entre una unidad y la siguiente se extendió hasta superar la hora y media de demora.



"Los chicos del barrio que concurren a escuelas del centro de Ituzaingó caminan extensas cuadras o toman dos o tres colectivos para llegar y los abuelos que iban al Hospital del Bicentenario caminan casi 15 cuadras desde José Maria Paz", cuentan algunos vecinos al respecto.



El reclamo enfatiza que la línea 504 no es un recorrido prescindible, sino un eje articulador de la vida cotidiana en el partido. En su trayecto habitual, el colectivo conecta barrios populares con salas de primeros auxilios, hospitales, la Autopista del Oeste, la estación de trenes, plazas públicas, entidades bancarias, escuelas y zonas comerciales.

Frente a este escenario, las familias de los distintos barrios afectados comenzaron a organizarse para exigir una respuesta urgente. Bajo la premisa de que el transporte público es un derecho garantizado que posibilita el acceso a la salud y a la educación, la comunidad exige el restablecimiento inmediato de los horarios habituales y la reincorporación de unidades para evitar que el ramal desaparezca definitivamente.