Ituzaingó: salió a la calle al escuchar un ruido y descubrió que le habían llevado la moto

Un joven de Ituzaingó se quedó sin su principal herramienta de trabajo tras ser víctima del robo silencioso de su motocicleta. El accionar de los ladrones quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.



El robo ocurrió en la intersección de las calles Jauregui y Quintana, junto al paredón perimetral del Club de Country Los Pingüinos. Según relató la propia víctima a La Ciudad, se encontraba en el interior del domicilio cuando escuchó un ruido extraño proveniente del exterior.

Al salir a la calle para constatar lo que ocurría, descubrió que su moto, una Honda Titan 150cc, patente 762INN, ya no estaba. Lamentablemente, el hecho no contó con testigos presenciales y el rodado carecía de sistema de rastreo por GPS.



Unas cuadras después, en el cruce de las calles Santa Lucía y Ratti, los delincuentes lograron arrancar la moto y fugarse. La pérdida representa un duro golpe económico para el damnificado, quien utilizaba la motocicleta diariamente para trabajar como repartidor de Mercado Libre y de la aplicación Pedidos Ya.



Para agravar el panorama, el propietario solo contaba con una cobertura de seguro contra terceros que no incluye respaldo frente a robos.



La denuncia oficial fue radicada en la policía y frente a la impotencia por lo ocurrido, la familia de la víctima apela a la solidaridad de la comunidad para intentar esclarecer el hecho.



Quienes puedan aportar algún dato o información relevante, pueden comunicarse al teléfono del damnificado (11-7674-5753) o contactarse a través del perfil de Facebook de su hermana, Florencia Bote.